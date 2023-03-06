İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, kamuoyunda 'Beşli Çete' olarak anılan şirketlerle görüştüğü iddiasını yalanladı. Yazılı açıklama yapan Aydın, iddiaları "alçakça" olarak niteledi ve yargıya başvuracağını ifade etti. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, sosyal medyada ortaya atılan ve muhalefetin "5'li Çete" olarak tanımladığı müteahhitlerin temsilcisiyle görüştüğüne yönelik iddialara ateş püskürdü. Aydın, "Bu iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" ifadesini kullandı.

HESABI SORULACAK

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İyi Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen "Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. 'Beşli Çete' kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN ŞAŞMAZ VİCDANINA SUNUYORUM"

Aydın şunları kaydetti; "Beşli çete temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum."