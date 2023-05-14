Bir senedir baba yadigarı mütevazı bir teknede yaşamını sürdürdüğünü, huzuru ve mutluluğu bulduğunu söyleyen Avcı, "Yazları da kaptanlığını kendim yapıp koylarda dolaşıyorum. Bu gün karaya çıktık arkadaşımla alışverişe geldim, bu ay yoğun görüşmelerim var" dedi. Söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkı çıkaracağını da sözlerine ekleyen Koray Avcı, elindeki hediye çantasının sorulması üzerine, "Anneme almadım, zaten annem için 14 Mayıs’ı beklemiyorum her hafta hediye alıp süpriz yapıyorum" diye konuştu.