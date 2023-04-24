Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemleri

Tipik bir kör nokta izleme sistemi, elektromanyetik dalgalar gönderen aracın kenarlarına (çoğunlukla dış dikiz aynalarının yakınında veya arka tamponların yakınında) monte edilmiş bir çeşit elektronik algılama cihazları kullanır. Radar dalga boylarını veya bilgisayarla işlenmiş görüntüleri bir dijital kamera ile alır ve analiz eder. Bu alıcılardan biri, aracınızla çok yakınlaşan başka bir aracı fark ettiğinde, genellikle sürücünün çevresel vizyonunda bir ışık yanıp sönerek veya sesler çıkararak genellikle her iki yöntemi de kullanarak uyarır. En gelişmiş sistemlerde ise, otomobiliniz kendisini bir önceki şeritteki güvenlik bölgesine geri döndürmeye çalışacaktır.

Pasif Kör Nokta Uyarı Sistemleri

Pasif kör nokta uyarı sistemleri düşük bir teknolojiye sahip olan bir ayna ile oluşturulur. Birçok otomobil üreticisi, normal dikiz aynalarının yapamayacağı alanlara bakabileceğiniz mevcut dış dikiz aynasının köşesine özel bir dışbükey ayna koymak için alternatif sunacaktır.

Nasıl Çalışır?

Kör nokta uyarı sistemleri, sizin kör noktanızda olan arabalar konusunda uyarır. Başka bir şeritte yanınızda bir araba varsa o şeride geçmek için sinyalinizi kullanırsanız ilave bir uyarı verebilirler. Bu sistemler, sürücüye kendi kör noktalarında bulunan araçların bulunduğunu bildirmek için bir sembol, ses veya titreşim kullanır. Ancak yine de kontrolü tam olarak bırakmamak gerekir. Çünkü bu sistemler, motosikletleri veya çok hızlı hareket eden araçları algılayamayabilir.

Bu özellik, sol ya da sağ kör noktanızda eğer bir araba ya da bazen başka nesneler olursa sizi uyaracaktır. Uyarılar, yan taraf aynalarınızda veya ön cam çerçevesinde görünecektir. Bu özelliğin bazı gelişmiş versiyonlarında, dönüş sinyalinizi kullanırsanız ve kör noktada bir araç varsa sesli uyarı verebilir.

Bu özellik, sürekli bir şekilde aracınızın yanlarını ve arkasını izleyen sensörleri kullanır. Kör nokta uyarı sistemleri otoyol sürüşü ve otoyol hızları için optimize edilmiştir; yavaş hareket eden veya son derece hızlı araçlar için çalışmayabilirler. Bazı kör nokta uyarı sistemleri, motosikletleri, bisikletleri veya yayaları tespit etmek için optimize edilmemiştir. Bu nedenle şerit değiştirmeden önce kör noktalarınızı kontrol etmek için başınızı çevirip omzunuzun arkasını gözden geçirmelisiniz.

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