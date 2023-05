Köpek Balığı İstilası 2 filmi konusu nedir? Köpek Balığı İstilası 2 filmi oyuncuları kimler? Köpek Balığı İstilası 2 nerede çekildi? Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One)" filminin tüm detayları haberimizde...

"Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One)" filmi, 2014 yapımı Amerikan bilim kurgu aksiyon komedi korku felaket filmi ve Sharknado film serisinin ikinci bölümü olarak dikkat çekiyor. Anthony C. Ferrante'nin yönettiği film, 2013 yapımı televizyon filmi "Sharknado"nun devamı niteliğindedir ve önceki filmdeki heyecan dolu atmosferi ve absürt olayları bir adım ileriye taşımakta.

Köpek Balığı İstilası 2 filmi konusu nedir?

Fin Shepard ve eski karısı April Wexler, April'ın "How to Survive a Sharknado and Other Unnatural Disasters" adlı kitabını tanıtmak için New York'a giderler. Ancak uçağın iniş yapması gereken sırada bir fırtına çıkar ve havada dolaşan köpekbalıkları uçağa saldırır. Uçak motorunu kaybeder ve köpekbalıkları yolcuları ve mürettebatı da dahil olmak üzere herkesi öldürür. Fin, uçağı güvenli bir şekilde indirmek için çabalarken, bir hava polisi tarafından kullanılan tabancayla bir köpekbalığını vurmaya çalışırken April'ın eli kesilir.

Fin'in kız kardeşi Ellen Brody ve ailesi New York'ta gezi yapmaktadır. Ellen'in kocası Martin, oğulları Vaughn ve Fin'in arkadaşları Skye ve Brian ile birlikte bir Mets maçına gitmektedirler. Ancak köpekbalıkları gökten düşerek insanları öldürmeye başlar. Fin ve diğer karakterler, köpekbalıklarıyla mücadele etmek için doğaçlama silahlar yaparlar ve metroya sığınırlar.

Fin, Ellen'i arayarak Manhattan'daki Bales Tower Hotel'e gitmesini söyler. Martin ve Vaughn'ı alarak bir taksiye biner ve güvenli bir yer bulmaya çalışırlar. Ancak köpekbalıkları şehri istila etmeye devam eder ve insanları avlamaya başlar. Fin ve diğer kahramanlar, köpekbalıklarıyla savaşmak için ellerinden geleni yaparlar ve büyük bir felaketi önlemek için mücadele ederler.

Filmde, Fin'in liderliğindeki bir grup insanın köpekbalıklarıyla mücadelesi anlatılmaktadır. Absürt ve heyecan dolu sahnelerin yanı sıra komik anlar da filmde yer alır. Köpek Balığı İstilası serisinin ikinci filmi olan "Köpek Balığı İstilası 2", macera dolu bir korku-komedi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Köpek Balığı İstilası 2 filmi oyuncuları kimler?

"Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One)" filminde yer alan oyuncular şunlardır:

Ian Ziering: Fin Shepard

Tara Reid: April Wexler

Vivica A. Fox: Skye

Mark McGrath: Martin Brody

Kari Wuhrer: Ellen Brody

Courtney Baxter: Mora Brody

Dante Palminteri: Vaughn Brody

Judd Hirsch: Ben

Stephanie Abrams: Kendisi (The Weather Channel sunucusu)

Kurt Angle: İtfaiye Şefi

Benjy Bronk: Evsiz Adam

Downtown Julie Brown: Hemşire Fletcher

Juan Castano: İtfaiyeci

Lyman Chen: Kapıcı

Billy Ray Cyrus: Doktor Quint

Sandy "Pepa" Denton: Polly

Andy Dick: Memur Doyle

DC Douglas: Bud

Michael J. Dugan: Lou

Nathan Fast: Radyo DJ'i

Jared Fogle: Subway'den Jared

Perez Hilton: Sinirli Yolcu

Melanie Hinkle: Paramedik

Daymond John: Wall Street Adamı

Richard Kind: Harland "The Blaster" McGuinness

Robert Klein: Belediye Başkanı

David Lambo: Metro Kurbanı

Matt Lauer: Kendisi (The Today Show sunucusu)

Biz Markie: Pizza Şefi Vinnie

Raphael Miranda: Kendisi

Alexis Molnar: Pizza İşçisi

Kelly Osbourne: Uçuş Görevlisi

Kelly Oxford: Uçakta Sinirli Kadın

Austin Priester: Sky Marshall Ramis

Kelly Ripa: Kendisi (Live with Kelly & Michael programı sunucusu)

Al Roker: Kendisi (The Today Show sunucusu)

Tiffany Shepis: Chrissie

Michael Strahan: Kendisi (Live with Kelly & Michael programı sunucusu)

Allee Stone: Nikki

Avalon Stone: Mayıs

Spencer Taş: Jimmy

Rachel True: 1. Subay Jonni Valentine

Thomas P. Vitale: Mets Oyununda Baba

Antoinette Vitale: Mets Oyununda Anne

Giovanni T., Ava B., Cararose P. ve Patrick A. Vitage: Mets Oyununda Çocuklar

Joan L. ve Patrick J. Vitale: Mets Oyununda Büyükanne ve Büyükbaba

Cat Wallace: Uçakta Anne

Kiki Weiss: Sherry

Gerald Webb: Teknisyen

Raymond T. Williams: Maxx

Anthony C. Ferrante: Gitarlı Adam

Petunya: Kendisi

Köpek Balığı İstilası 2 nerede çekildi?

Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One) filmi çekimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi, özellikle New York City'de yapıldı. Filmde New York'un ikonik mekanlarından bazıları da kullanıldı. Özgürlük Anıtı ve Citi Field stadyumu gibi tanınmış yerler, filmin atmosferine katkıda bulunmak için çekimlerde kullanıldı.

New York City'nin sokakları, metro istasyonları ve diğer mekanları da filmde gösterilen sahneler için kullanıldı. Bu sayede filmin New York atmosferi ve büyük şehrin kalabalık ve heyecanlı havası izleyiciye yansıtılmak istendi.

"Köpek Balığı İstilası 2" filminin New York'ta çekilmesi, hikayenin geçtiği mekanları daha gerçekçi bir şekilde yansıtabilmek ve filmi izleyiciler için daha tanıdık hale getirebilmek amacıyla tercih edildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ