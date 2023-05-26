Köpek Balığı İstilası 2 filmi konusu nedir? Köpek Balığı İstilası 2 filmi oyuncuları kimler? Köpek Balığı İstilası 2 nerede çekildi? Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One)" filminin tüm detayları haberimizde...
"Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One)" filmi, 2014 yapımı Amerikan bilim kurgu aksiyon komedi korku felaket filmi ve Sharknado film serisinin ikinci bölümü olarak dikkat çekiyor. Anthony C. Ferrante'nin yönettiği film, 2013 yapımı televizyon filmi "Sharknado"nun devamı niteliğindedir ve önceki filmdeki heyecan dolu atmosferi ve absürt olayları bir adım ileriye taşımakta.
Köpek Balığı İstilası 2 filmi konusu nedir?
Fin Shepard ve eski karısı April Wexler, April'ın "How to Survive a Sharknado and Other Unnatural Disasters" adlı kitabını tanıtmak için New York'a giderler. Ancak uçağın iniş yapması gereken sırada bir fırtına çıkar ve havada dolaşan köpekbalıkları uçağa saldırır. Uçak motorunu kaybeder ve köpekbalıkları yolcuları ve mürettebatı da dahil olmak üzere herkesi öldürür. Fin, uçağı güvenli bir şekilde indirmek için çabalarken, bir hava polisi tarafından kullanılan tabancayla bir köpekbalığını vurmaya çalışırken April'ın eli kesilir.
Fin'in kız kardeşi Ellen Brody ve ailesi New York'ta gezi yapmaktadır. Ellen'in kocası Martin, oğulları Vaughn ve Fin'in arkadaşları Skye ve Brian ile birlikte bir Mets maçına gitmektedirler. Ancak köpekbalıkları gökten düşerek insanları öldürmeye başlar. Fin ve diğer karakterler, köpekbalıklarıyla mücadele etmek için doğaçlama silahlar yaparlar ve metroya sığınırlar.
Fin, Ellen'i arayarak Manhattan'daki Bales Tower Hotel'e gitmesini söyler. Martin ve Vaughn'ı alarak bir taksiye biner ve güvenli bir yer bulmaya çalışırlar. Ancak köpekbalıkları şehri istila etmeye devam eder ve insanları avlamaya başlar. Fin ve diğer kahramanlar, köpekbalıklarıyla savaşmak için ellerinden geleni yaparlar ve büyük bir felaketi önlemek için mücadele ederler.
Filmde, Fin'in liderliğindeki bir grup insanın köpekbalıklarıyla mücadelesi anlatılmaktadır. Absürt ve heyecan dolu sahnelerin yanı sıra komik anlar da filmde yer alır. Köpek Balığı İstilası serisinin ikinci filmi olan "Köpek Balığı İstilası 2", macera dolu bir korku-komedi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.
Köpek Balığı İstilası 2 filmi oyuncuları kimler?
"Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One)" filminde yer alan oyuncular şunlardır:
- Ian Ziering: Fin Shepard
- Tara Reid: April Wexler
- Vivica A. Fox: Skye
- Mark McGrath: Martin Brody
- Kari Wuhrer: Ellen Brody
- Courtney Baxter: Mora Brody
- Dante Palminteri: Vaughn Brody
- Judd Hirsch: Ben
- Stephanie Abrams: Kendisi (The Weather Channel sunucusu)
- Kurt Angle: İtfaiye Şefi
- Benjy Bronk: Evsiz Adam
- Downtown Julie Brown: Hemşire Fletcher
- Juan Castano: İtfaiyeci
- Lyman Chen: Kapıcı
- Billy Ray Cyrus: Doktor Quint
- Sandy "Pepa" Denton: Polly
- Andy Dick: Memur Doyle
- DC Douglas: Bud
- Michael J. Dugan: Lou
- Nathan Fast: Radyo DJ'i
- Jared Fogle: Subway'den Jared
- Perez Hilton: Sinirli Yolcu
- Melanie Hinkle: Paramedik
- Daymond John: Wall Street Adamı
- Richard Kind: Harland "The Blaster" McGuinness
- Robert Klein: Belediye Başkanı
- David Lambo: Metro Kurbanı
- Matt Lauer: Kendisi (The Today Show sunucusu)
- Biz Markie: Pizza Şefi Vinnie
- Raphael Miranda: Kendisi
- Alexis Molnar: Pizza İşçisi
- Kelly Osbourne: Uçuş Görevlisi
- Kelly Oxford: Uçakta Sinirli Kadın
- Austin Priester: Sky Marshall Ramis
- Kelly Ripa: Kendisi (Live with Kelly & Michael programı sunucusu)
- Al Roker: Kendisi (The Today Show sunucusu)
- Tiffany Shepis: Chrissie
- Michael Strahan: Kendisi (Live with Kelly & Michael programı sunucusu)
- Allee Stone: Nikki
- Avalon Stone: Mayıs
- Spencer Taş: Jimmy
- Rachel True: 1. Subay Jonni Valentine
- Thomas P. Vitale: Mets Oyununda Baba
- Antoinette Vitale: Mets Oyununda Anne
- Giovanni T., Ava B., Cararose P. ve Patrick A. Vitage: Mets Oyununda Çocuklar
- Joan L. ve Patrick J. Vitale: Mets Oyununda Büyükanne ve Büyükbaba
- Cat Wallace: Uçakta Anne
- Kiki Weiss: Sherry
- Gerald Webb: Teknisyen
- Raymond T. Williams: Maxx
- Anthony C. Ferrante: Gitarlı Adam
- Petunya: Kendisi
Köpek Balığı İstilası 2 nerede çekildi?
Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One) filmi çekimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi, özellikle New York City'de yapıldı. Filmde New York'un ikonik mekanlarından bazıları da kullanıldı. Özgürlük Anıtı ve Citi Field stadyumu gibi tanınmış yerler, filmin atmosferine katkıda bulunmak için çekimlerde kullanıldı.
New York City'nin sokakları, metro istasyonları ve diğer mekanları da filmde gösterilen sahneler için kullanıldı. Bu sayede filmin New York atmosferi ve büyük şehrin kalabalık ve heyecanlı havası izleyiciye yansıtılmak istendi.
"Köpek Balığı İstilası 2" filminin New York'ta çekilmesi, hikayenin geçtiği mekanları daha gerçekçi bir şekilde yansıtabilmek ve filmi izleyiciler için daha tanıdık hale getirebilmek amacıyla tercih edildi.
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