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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile son buldu.AA

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı canlı izle! Karagümrük Antalyaspor maçı ne zaman? Canlı skor kaç kaç?

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı canlı izle! Karagümrük Antalyaspor maçı ne zaman? Canlı skor kaç kaç?

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Bardhi'nin sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.