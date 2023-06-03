Konyaspor Karagümrük maçı canlı izle! Konyaspor Karagümrük ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye aratılıyor. Spor Toto Süper Lig'de heycan devam ediyor 37. hafta maçında Konyaspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor ve Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıcak? İste Konyaspor Karagümrük maçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alacaktır. Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ev sahibi, 49 puanla 7. sırada. Konuk takım ise 47 puanla 9. basamakta bulunuyor. Gümrük ise Alparslan Erdem yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor ve Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Üyelik gerektirebilir)

Konyaspor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Michalak, Pozuelo, Mame Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rodrigues, Lobjanidze, Diagne, Frei, Levent, Lawrence, Ozdoev, Feghouli, Baniya