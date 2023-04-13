Yıllardır dillere pelesenk olan geleneksel halk türküsü ‘Konyalım’a, TRT İstanbul Radyosu Türk halk müziği ses sanatçısı Merve Kayacan’dan yeni yorum. T

ürkülerin yanı sıra günümüz parçalarındaki güçlü yorumlarıyla da dikkat çeken Merve Kayacan, geleneksel halk türkülerini gerek altyapısı, gerek klip çalışması, gerekse tarzı ile farklı yaş gruplarına da sunmayı amaçlıyor.

Merve Kayacan; 2015 yılında çıkardığı ilk albüm çalışması ‘Sevdanın Türküsü’ ardından, yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Kuvars Music’ten çıkacak olan ilk ‘tekli-single’ çalışması ‘Konyalım’da, güncel müzik ile geleneksel müzik arasında köprü kurmayı hedefledi.

Merve Kayacan’ın güçlü ve özgün yorumuyla yeniden hayata bulan ‘Konyalım’ın klip çalışması ise İstanbul’da oyuncak müzesinde gerçekleştirildi. Mekan ve türkünün sözlerinde yer alan detayların mizahi bir dille ele alındığı çalışmada, küçük dinleyicilerde hedeflendi.

Yönetmen koltuğunda İrem Haykır’ın oturduğu klibin görüntü yönetmenliğini ise Eray Arslantürk yaptı.