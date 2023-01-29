Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki inşaat sahasında, Roma döneminden kalma spor tesisi olduğu değerlendirilen yapının tabanında bulunan mozaik ile yakın zamanda Karatay ilçesi Yağlıbayat Mahallesi'nde yer alan iki bin yıllık Roma Savatra Antik Kenti ile gün yüzüne çıkarılan mozaikler heyecan uyandırdı.

Roma döneminin Anadolu'daki en önemli kentlerinden biri olan ve Laodikya olarak bilinen Ladik Mahallesi'nde yürütülen kazı ve temizleme çalışmasında ortaya çıkarılan 373 metrekarelik geometrik desenli mozaik de korunmaya alındı.

Konya Arkeoloji Müzesinde ise farklı tarihlerde bulunan ve 1 ile 6'ncı yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Roma dönemlerine ait 20 parça mozaik, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Dönemin yaşantısı resmediliyor

Konya Arkeoloji Müzesinde görevli arkeolog Nuriye Ülker, AA muhabirine, müzeye gelen ziyaretçilerin, cenneti, saflığı ve ölümsüzlüğü simgeleyen iki tavus kuşu motifinin yer aldığı taban mozağiyle karşılaştığını söyledi.