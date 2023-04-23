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Üsküdar Belediyesi Hatay'da depremzedeler için mangal yaktı

Üsküdar Belediyesi Hatay'da depremzedeler için mangal yaktı

Kavgada Muhammed Hasan T. sopa ile Yusuf Can K. ve Mustafa T. bıçakla yaralandı.

Taraflar Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar kavşağında durdurarak kavgaya devam etti.

Tatile gittikleri Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda Muhammed Hasan T. (18), Yusuf Can K. (20) ve Mustafa T. (19) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki kavga da 3 kişi yaralandı.