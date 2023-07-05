Konya ve Polatlı Borsası hububat fiyatları 5 Temmuz 2023 Güncel Buğday, Arpa, Yulaf alım fiyatı. Konya ve Polatlı Ticaret Borsası'nın 5 Temmuz 2023 Hububat fiyatları belli oldu. Yeni haftanın buğday, arpa ve yulaf fiyatları açıklandı. Konya Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Borsası tarafından yayınlanan güncel hububat fiyatlarına göre işlem gören buğday ve arpa miktarları belirlendi. İşte Konya ve Polatlı Borsası hububat fiyatları 5 Temmuz 2023 Güncel Buğday, Arpa, Yulaf alım fiyatı detayları

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023

Konya Ticaret Odası tarafından yayınlanan güncel hububat fiyatlarına göre işlem gören hububat çeşitleri ve fiyatları belirlendi. İşte Konya Ticaret Odası Güncel Hububat Fiyatları.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Arpa Fiyatları

Güncel arpa en düşük fiyatı 5.1240 TL, en yüksek fiyatı 5.9620 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 5.6977 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 80 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 1.931.000 kg oldu.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Beyaz Sert Buğday Fiyatları

Beyaz Sert Buğday için en düşük fiyat 6.5030 TL, en yüksek fiyat 8.4770 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 7.6437 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 4 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 79.000 kg oldu.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Diğer Beyaz Buğday Fiyatları

Diğer Beyaz Buğday için en düşük fiyat 6.6760 TL, en yüksek fiyat 7.0180 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 6.8217 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 4 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 103.000 kg oldu.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Diğer Kırmızı Buğday Fiyatları

Diğer Kırmızı Buğday için en düşük fiyat 5.7510 TL, en yüksek fiyat 6.2010 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 6.0593 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 3 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 54.000 kg oldu.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Kırmızı Sert Buğday Fiyatları

Kırmızı Sert Buğday için en düşük fiyat 6.2390 TL, en yüksek fiyat 8.0790 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 7.3521 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 18 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 465.000 kg oldu.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Makarnalık Buğday Fiyatları

Makarnalık Buğday için en düşük fiyat 6.5000 TL, en yüksek fiyat 8.3870 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 7.3351 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 8 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 174.000 kg oldu.

Konya Ticaret Odası'ndan Güncel Hububat Fiyatları 5 Temmuz 2023 Mısır Fiyatları

Mısır için en düşük fiyat 4.9510 TL, en yüksek fiyat 5.4000 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat ise 5.2364 TL olarak hesaplandı. İşlem adedi 74 olarak tescil edildi ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlem miktarı 2.108.500 kg oldu.

Polatlı Borsası hububat fiyatları 5 Temmuz 2023

Polatlı Ticaret Borsası tarafından yayınlanan güncel hububat fiyatlarına göre işlem gören buğday ve arpa miktarı toplamda 3.532.000 Kg olup, toplam işlem tutarı 22.175.618 TL olarak gerçekleşti. İşlem adedi 220 olarak kaydedildi.

Polatlı Borsası hububat fiyatları 5 Temmuz 2023 Güncel Buğday Fiyatları

Güncel buğday miktarı 2.321.000 Kg olarak belirtildi. Bu miktar için toplamda 15.608.955 TL tutarında bir işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 132 olarak tescil edildi.

Kırmızı Ekmeklik Buğday (1. Derece) için en düşük fiyat 6.21 TL, en yüksek fiyat 8.075 TL olarak kaydedildi. Ortalama fiyat ise 7.159 TL olarak belirlendi. Bu kategorideki buğday miktarı 55.000 kg olup, toplamda 393.770 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 2 olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı Ekmeklik Buğday (2. Derece) için en düşük fiyat 6.28 TL, en yüksek fiyat 8.335 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat 6.829 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki buğday miktarı 173.000 kg olup, toplamda 1.181.400 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 10 olarak tescil edildi.

Kırmızı Ekmeklik Buğday (3. Derece) için en düşük fiyat 5.58 TL, en yüksek fiyat 6.125 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat 5.866 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki buğday miktarı 51.000 kg olup, toplamda 299.145 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 3 olarak tescil edildi.

Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday için en düşük fiyat 5.39 TL, en yüksek fiyat 8.565 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat 6.883 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki buğday miktarı 1.272.000 kg olup, toplamda 8.755.545 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 74 olarak tescil edildi.

Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğday için en düşük fiyat 6.37 TL, en yüksek fiyat 6.505 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat 6.461 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki buğday miktarı 48.000 kg olup, toplamda 310.110 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 3 olarak tescil edildi.

Standart Dışı Buğday için en düşük fiyat 5.29 TL, en yüksek fiyat 8.145 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat 6.467 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki buğday miktarı 722.000 kg olup, toplamda 4.668.985 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 40 olarak tescil edildi.

Polatlı Borsası hububat fiyatları 5 Temmuz 2023 Güncel Arpa Fiyatları

Güncel arpa miktarı 1.211.000 kg olarak belirlendi. Bu miktar için toplamda 6.566.663 TL tutarında işlem yapıldı. İşlem sayısı 88 olarak tescil edildi.

Beyaz Arpa (2. Grup) için en düşük fiyat 4.625 TL, en yüksek fiyat ise 6.12 TL olarak belirtildi. Ortalama fiyat 5.445 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki arpa miktarı 992.000 kg olup, toplamda 5.401.555 TL tutarında işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 71 olarak tescil edildi.

Standart Dışı Arpa için en düşük fiyat 4.46 TL, en yüksek fiyat ise 5.6 TL olarak belirlendi. Ortalama fiyat 5.32 TL olarak hesaplandı. Bu kategorideki arpa miktarı 219.000 kg olup, toplamda 1.165.108 TL tutarında işlem yapıldı. İşlem sayısı 17 olarak tescil edildi.