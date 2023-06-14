Konya ve Niğde'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 15 Haziran'dan itibaren, Konya’da 4 liraya satılan 200 gram ekmek 5 liraya, Niğde’de 3,5 liradan satılan 200 gram ekmek ise 4,5 liraya satılacak.

Girdi maliyetlerden dolayı zam yapma kararı aldıklarını belirten Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, ekmek zammı için, "200 gram ekmeğimiz 3,5 liraydı. Komisyon üyelerine ve esnaf odalarına vermiş olduğumuz dilekçe 5 liraydı. 5 lira karar çıktı. 15 Haziran'dan itibaren 200 gram ekmek 4.5 liradan satılacak." ifadelerine yer verdi.