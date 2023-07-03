Konya'da Selçuklu’nun sembol ziyaret mekanları olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi bayram tatili boyunca yoğun ilgi görerek ziyaretçilerin gözdesi oldu. Bayram tatili boyunca kapılarını misafirlerine açan gözde mekanlar toplamda 127 bin kişiyi ağırladı.

Selçuklu Belediyesi uzun bayram tatilini fırsat bilerek Konya’ya gelen vatandaşları Selçuklu sınırlarını aşarak sembol haline gelen gözde ziyaret mekanlarında ağırladı.

Konya ve ülke turizmine büyük katkı sağlayan tabiatın ve doğanın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi ve Sille, Konya’ya bayram tatili için gelen ve uzun bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti.

Sevdikleriyle bayram sevincini paylaştıktan sonra uzun bayram tatilini gezerek değerlendiren vatandaşların en çok ziyaret ettiği ve yoğun ilginin yaşandığı Selçuklu Çiçek Bahçesi 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Selçuklu Çiçek Bahçesi 27 tür, 65 çeşit ve 400 bin çiçekle ziyaretçilerine rengarenk bir ortam sunarken onların Konya’dan ve Selçuklu’dan değerli anılarla ve güzel fotoğraflarla ayrılmalarına imkan veriyor.

Selçuklu’nun güzide mekanlarından olan, tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park uzun bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilere doğada temiz bir nefes aldıran Sille Barajı 40 bin misafirle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan bir tanesi oldu.

ZİYARETÇİLER KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ’NDE MUCİZEYE ŞAHİTLİK EDİYOR

Konya’da Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi uzun bayram tatilinde ziyarete gelen misafirlerin kelebek mucizesine tanıklık etmesine vesile oldu. 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki de bulunurken bayram tatilinde bahçeye gelen 27 bin ziyaretçi bu mucizeyi anılarına ekledi.

KONYA (İGFA)