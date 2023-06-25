Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Konya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Konya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Konya / Meram / Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|475,53
|0,68
|0,56
|Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|461,21
|1,74
|1,24
|Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,81
|2,53
|2,93
|Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|450,76
|2,74
|1,86
|Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,42
|3,11
|2,58
|Konya / Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,98
|4,73
|4
|Konya / Ereğli / Ereğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|431,18
|5,1
|3,95
|Konya / Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|431,16
|5,1
|6,19
|Konya / Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|430,37
|5,21
|4,51
|Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,99
|5,53
|5,42
|Konya / Seydişehir / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|425,82
|5,83
|6,49
|Konya / Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|422,84
|6,26
|5,28
|Konya / Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|422,72
|6,28
|7,05
|Konya / Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|421,28
|6,49
|5,71
|Konya / Akşehir / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|418,42
|6,93
|5,14
|Konya / Beyşehir / Fetullah Bayır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|415,96
|7,31
|6,83
|Konya / Karatay / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,02
|7,91
|6,42
|Konya / Ilgın / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|406,98
|8,74
|9,16
|Konya / Meram / Konya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|401,57
|9,66
|8,19
|Konya / Selçuklu / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|400,68
|9,81
|–
|Konya / Karatay / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|395,68
|10,68
|9,73
|Konya / Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|395,36
|10,75
|11,35
|Konya / Karatay / Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|390,38
|11,64
|10,65
|Konya / Meram / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|383,41
|13
|14,27
|Konya / Meram / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|382,84
|13,11
|12,43
|Konya / Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|376,17
|14,47
|17,15
|Konya / Selçuklu / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|374,42
|14,83
|15,76
|Konya / Selçuklu / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,96
|17,82
|14,89
|Konya / Karatay / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|359,84
|18,08
|15,61
|Konya / Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|359,67
|18,12
|17,28
|Konya / Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|358,19
|18,47
|21,21
|Konya / Karapınar / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|357,23
|18,69
|20,46
|Konya / Selçuklu / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|353,20
|19,67
|19,86
|Konya / Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|342,61
|22,39
|22,54
|Konya / Meram / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,65
|22,65
|22,2
|Konya / Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|337,98
|23,66
|23,78
|Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|337,81
|23,71
|23,67
|Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|335,84
|24,26
|24,39
|Konya / Akşehir / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|334,27
|24,72
|28,54
|Konya / Cihanbeyli / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|333,15
|25,04
|29,59
|Konya / Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|Farsça
|330,19
|25,92
|–
|Konya / Bozkır / Bozkır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|327,65
|26,69
|32,96
|Konya / Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|323,70
|27,95
|29
|Konya / Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|322,63
|28,29
|23,43
|Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|322,43
|28,35
|28,39
|Konya / Selçuklu / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|322,28
|28,4
|29,59
|Konya / Karatay / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|320,17
|29,09
|31,02
|Konya / Çumra / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|318,09
|29,77
|29,25
|Konya / Selçuklu / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|311,99
|31,85
|34,07
|Konya / Ilgın / Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|310,72
|32,3
|37,9
|Konya / Kulu / Kulu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|309,63
|32,67
|38,92
|Konya / Kadınhanı / Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|309,63
|32,68
|–
|Konya / Meram / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|304,92
|34,4
|29,58
|Konya / Meram / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,99
|35,12
|36,2
|Konya / Çumra / Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|301,25
|35,78
|35,78
|Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|294,15
|38,55
|36,15
|Konya / Meram / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|293,87
|38,66
|36,04
|Konya / Selçuklu / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|292,46
|39,24
|38,13
|Konya / Ereğli / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,56
|43,05
|47,42
|Konya / Selçuklu / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|281,88
|43,81
|43,08
|Konya / Meram / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|279,91
|44,69
|51,84
|Konya / Ereğli / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|279,24
|45
|60,03
|Konya / Karapınar / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|277,50
|45,82
|46,22
|Konya / Ereğli / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|277,10
|46,01
|70,79
|Konya / Sarayönü / Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|256,79
|56,39
|–
|Konya / Kulu / Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,01
|62,66
|70,12
|Konya / Yunak / Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,94
|64,56
|–
|Konya / Selçuklu / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,35
|65,55
|67,04
|Konya / Beyşehir / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|240,19
|66,3
|65,67
|Konya / Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,94
|66,45
|76,2
|Konya / Kadınhanı / Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|239,11
|66,98
|–
|Konya / Selçuklu / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,19
|68,22
|54
|Konya / Doğanhisar / Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|235,94
|69,05
|74,59
|Konya / Karatay / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|235,84
|69,11
|–
|Konya / Çumra / Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|233,51
|70,66
|67,59
|Konya / Karatay / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,89
|72,45
|53,68
|Konya / Karatay / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|229,06
|73,7
|–
|Konya / Karatay / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|227,47
|74,79
|–
|Konya / Ereğli / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|227,41
|74,83
|–
|Konya / Ereğli / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,24
|74,95
|80,82
|Konya / Karatay / Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|217,15
|81,91
|–
|Konya / Cihanbeyli / Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|214,53
|83,69
|92,45
|Konya / Seydişehir / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|213,42
|84,44
|37,01
|Konya / Ereğli / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|202,84
|90,85
|–
|Konya / Beyşehir / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|201,86
|91,38
|90,14
|Konya / Çumra / Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|199,32
|92,64
|93,21
|Konya / Selçuklu / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|199,04
|92,78
|72,86
|Konya / Karatay / Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|196,32
|93,98
|–
|Konya / Beyşehir / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|190,78
|96,03
|59,87
|Konya / Ereğli / İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|190,65
|96,07
|–
|Konya / Karatay / Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,72
|96,64
|–
|Konya / Karatay / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|177,64
|98,84
|88,11
|Konya / Ereğli / İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|166,73
|99,68
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgileri ve kontenjanları öğrenmek için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ