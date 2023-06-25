Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Konya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Konya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Konya / Meram / Meram Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 475,53 0,68 0,56 Konya / Karatay / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 461,21 1,74 1,24 Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,81 2,53 2,93 Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 450,76 2,74 1,86 Konya / Meram / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,42 3,11 2,58

Konya / Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 433,98 4,73 4 Konya / Ereğli / Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 431,18 5,1 3,95 Konya / Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 431,16 5,1 6,19 Konya / Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 430,37 5,21 4,51 Konya / Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,99 5,53 5,42 Konya / Seydişehir / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 425,82 5,83 6,49 Konya / Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 422,84 6,26 5,28 Konya / Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 422,72 6,28 7,05 Konya / Selçuklu / Dolapoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 421,28 6,49 5,71 Konya / Akşehir / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 418,42 6,93 5,14 Konya / Beyşehir / Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 415,96 7,31 6,83 Konya / Karatay / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,02 7,91 6,42 Konya / Ilgın / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 406,98 8,74 9,16 Konya / Meram / Konya Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 401,57 9,66 8,19 Konya / Selçuklu / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 400,68 9,81 – Konya / Karatay / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 395,68 10,68 9,73 Konya / Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 395,36 10,75 11,35 Konya / Karatay / Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 390,38 11,64 10,65 Konya / Meram / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 383,41 13 14,27 Konya / Meram / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 382,84 13,11 12,43 Konya / Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 376,17 14,47 17,15 Konya / Selçuklu / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 374,42 14,83 15,76 Konya / Selçuklu / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,96 17,82 14,89 Konya / Karatay / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 359,84 18,08 15,61 Konya / Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 359,67 18,12 17,28 Konya / Selçuklu / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 358,19 18,47 21,21 Konya / Karapınar / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 357,23 18,69 20,46 Konya / Selçuklu / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 353,20 19,67 19,86 Konya / Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 342,61 22,39 22,54 Konya / Meram / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 341,65 22,65 22,2 Konya / Akşehir / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 337,98 23,66 23,78 Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 337,81 23,71 23,67 Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 335,84 24,26 24,39 Konya / Akşehir / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 334,27 24,72 28,54 Konya / Cihanbeyli / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 333,15 25,04 29,59 Konya / Karatay / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok Farsça 330,19 25,92 – Konya / Bozkır / Bozkır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 327,65 26,69 32,96 Konya / Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 323,70 27,95 29 Konya / Ereğli / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 322,63 28,29 23,43 Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 322,43 28,35 28,39 Konya / Selçuklu / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 322,28 28,4 29,59 Konya / Karatay / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 320,17 29,09 31,02 Konya / Çumra / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 318,09 29,77 29,25 Konya / Selçuklu / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 311,99 31,85 34,07 Konya / Ilgın / Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 310,72 32,3 37,9 Konya / Kulu / Kulu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 309,63 32,67 38,92 Konya / Kadınhanı / Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 309,63 32,68 – Konya / Meram / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 304,92 34,4 29,58 Konya / Meram / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 302,99 35,12 36,2 Konya / Çumra / Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 301,25 35,78 35,78 Konya / Selçuklu / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 294,15 38,55 36,15 Konya / Meram / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 293,87 38,66 36,04 Konya / Selçuklu / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 292,46 39,24 38,13 Konya / Ereğli / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,56 43,05 47,42 Konya / Selçuklu / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 281,88 43,81 43,08 Konya / Meram / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 279,91 44,69 51,84 Konya / Ereğli / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 279,24 45 60,03 Konya / Karapınar / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 277,50 45,82 46,22 Konya / Ereğli / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 277,10 46,01 70,79 Konya / Sarayönü / Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 256,79 56,39 – Konya / Kulu / Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 246,01 62,66 70,12 Konya / Yunak / Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,94 64,56 – Konya / Selçuklu / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,35 65,55 67,04 Konya / Beyşehir / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 240,19 66,3 65,67 Konya / Karatay / Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,94 66,45 76,2 Konya / Kadınhanı / Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 239,11 66,98 – Konya / Selçuklu / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,19 68,22 54 Konya / Doğanhisar / Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 235,94 69,05 74,59 Konya / Karatay / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 235,84 69,11 – Konya / Çumra / Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 233,51 70,66 67,59 Konya / Karatay / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,89 72,45 53,68 Konya / Karatay / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 229,06 73,7 – Konya / Karatay / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 227,47 74,79 – Konya / Ereğli / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 227,41 74,83 – Konya / Ereğli / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,24 74,95 80,82 Konya / Karatay / Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 217,15 81,91 – Konya / Cihanbeyli / Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 214,53 83,69 92,45 Konya / Seydişehir / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 213,42 84,44 37,01 Konya / Ereğli / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 202,84 90,85 – Konya / Beyşehir / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 201,86 91,38 90,14 Konya / Çumra / Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 199,32 92,64 93,21 Konya / Selçuklu / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 199,04 92,78 72,86 Konya / Karatay / Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 196,32 93,98 – Konya / Beyşehir / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 190,78 96,03 59,87 Konya / Ereğli / İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 190,65 96,07 – Konya / Karatay / Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 188,72 96,64 – Konya / Karatay / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 177,64 98,84 88,11 Konya / Ereğli / İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 166,73 99,68 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgileri ve kontenjanları öğrenmek için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.