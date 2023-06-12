REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, Türkiye'de arsa arzının kısıtlılığı, döviz kuruna dayalı inşaat maliyetlerindeki artış ve konut arz stoğundaki azalış gibi faktörlerin etkisiyle hem kiralık hem de satılık konut fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlendiğini belirtti.

Yaşanılan bu durumun konut fiyatlarının yükseliş eğiliminde olmasının yanı sıra, konuta ulaşılabilirliğin zorlaşmasına, barınma sorununun kritik bir hal almasına ve ulaşılabilir konutların ortalama metrekare büyüklüklerinin küçülmesine yol açtığını söyledi.

2007 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulduktan sonra, eş zamanlı olarak Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan REIDIN, gayrimenkul bilgi şirketi olarak gayrimenkul fiyat endeksleri üretiyor. REIDIN, konut satışları, fiyat hareketleri, pazar talebi, konut tipleri, lokasyonlar gibi birçok veri sunabiliyor.

Veri toplama, gayrimenkul sektöründe genellikle emlak satışları, kiralama işlemleri ve mülk değerlemesi için tercih ediliyor. Satılık ve kiralık konut fiyatlarının izlediği değişim seyrine paralel olarak konuta ulaşılabilirlik zorlaşmaya, barınma olgusu kritikleşmeye, ulaşılabilir konutların ortalama m2 boyutlarında küçülme gözleniyor. 2023 Nisan dönemi REIDIN Satılık ve Kiralık Konut verilerine dayalı olarak bilgi aktaran REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, “2.000.000 TL’ye satın alınabilir ve 10.000 TL’ye kiralanabilir ortalama m2 konut büyüklükleri hakkında bilgiler paylaştı.

REIDIN tarafından yapılan araştırmaya göre; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerinin kapsandığı 7 büyükşehir genelindeki fiyat değişimlerinin incelendiğinde 10.000 TL’ye ortalama 106.1 m2 büyüklüğünde bir konut kiralanabiliyorken, 2.0000.000 TL’ye satın alınabilir ortalama konut büyüklüğü 95.7 m2. 81 ilin verilerinin ağırlıklandırılması ile oluşturulan 81 ile ait ağırlıklandırılmış il geneli verileri ise bu değerler aynı ödeme tutarları üzerinden ortalama 161.2 m2 kiralanabilir ve ortalama 133.3 m2 satın alınabilir konut büyüklüğü şeklinde görülüyor.

İstanbul’da 10.000 TL’ye konut neden kiralanabiliyor?

İstanbul ölçeğinde yapılan incelemeye göre şehir genelinde 10.000 TL’ye kiralanabilen konut büyüklüğü ortalama 83.4 m2 iken, 2.000.000 TL’ye ortalama 72.8 m2 büyüklükte bir konut satın alınabiliyor.

İstanbul ilçeleri arasında 10.000 TL’ye Silivri’de ortalama 170.3 m2, Arnavutköy’de ortalama 141.3 m2, Esenler’de ortalama 131.0 m2 görece daha büyük alanlı konut kiralanabiliyorken; aynı ödeme tutarına göre Sarıyer’de ortalama 36.1 m2, Beşiktaş’ta ortalama 48.5 m2, Beyoğlu’nda ise ortalama 57.1 m2 büyüklükte konut kiralanabiliyor. Yine İstanbul ilçeleri arasında 2.000.000 TL’ye Esenyurt’ta ortalama 158.3 m2, Arnavutköy’de ortalama 124.6 m2, Sultangazi’de ortalama 121.9 m2 büyüklükte konut satın alınabiliyorken; aynı ödeme tutarına göre Sarıyer’de ortalama 29.1 m2, Beşiktaş’ta ortalama 30.6 m2, Kadıköy’de ise ortalama 32.9 m2 büyüklükte konut satın alınabiliyor.

İstanbul mahalleleri arasında 10.000 TL’ye Silivri/Alibey mahallesinde ortalama 216.4 m2, Silivri/Selimpaşa mahallesinde ortalama 180.3 m2, Esenyurt/İstiklal mahallesinde ise ortalama 189.9 m2 büyüklükte konut kiralanabiliyorken; aynı ödeme tutarına göre Beykoz/Acarlar mahallesinde ortalama 28.9 m2, Şişli/Cumhuriyet mahallesinde ortalama 30.8 m2, Beşiktaş/Bebek mahallesinde ise ortalama 32.0 m2 büyüklükte konut kiralanabilmektedir. Yine İstanbul mahalleleri arasında 2.000.000 TL’ye Esenyurt/Örnek mahallesinde ortalama 191.3 m2, Silivri/Alibey mahallesinde ortalama 185.6 m2, Esenyurt/Bağlarçeşme mahallesinde ise ortalama 179.3 m2 büyüklükte konut satın alınabiliyorken; aynı ödeme tutarına göre Beşiktaş/Levazım mahallesinde ortalama 12.9 m2, Şişli/Harbiye mahallesinde ortalama 15.1 m2, Beşiktaş/Bebek mahallesinde ise ortalama 15.3 m2 büyüklükte konut satın alınabiliyor.

REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, Teknolojinin gelişmesine paralel olarak gayrimenkul sektöründe de verinin önemi her geçen gün artığını da belirtti. Durgut, “Özellikle karar verme sürecinde kritik bir öneme sahip. Emlak profesyonelleri; satın alma, satış ve varlık yönetimi gibi işlemler sırasında birçok farklı türde veriye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda sahip olunan bu veriler, emlak piyasasındaki trendleri, tüketicilerin tercihlerini, mülk performansını ve birçok başka faktörü anlamak için de kullanılıyor.” dedi.