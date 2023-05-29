Durumun bu noktaya gelmesi inşaat sektöründe üretimin durması noktasına kadar geldi. Ev satışları yabancı alıcı hariç yok denecek kadar az bir düzeye indi. Mahkemelerde kiracı- ev sahibi davalarıyla doldu taştı. Arabulucu şartı da soruna çözüm olmadı.

Yapay zekâ ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değeri hesaplayan ve gelecek değer tahmini sunan Endeksa, konut sektörünü mercek altına aldı ve 2023’ün ilk çeyrek raporunu paylaştı.

2023 birinci çeyrekte, konut satış adedi geçen sene aynı döneme göre %12 azalırken, 2023 yılının ilk çeyreğinde 283 bin 215 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre %34; geçen senenin aynı dönemine göre ise %12 azalmış oldu.

Endeksa tarafından hazırlanan “2023 Yılı Birinci Çeyrek Konut Sektör Analizi” Raporu’na göre ilk çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında 1 yıllık değer artışı %154 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 573 TL, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 61 gün oldu.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI 1 YILDA %144 ARTIŞ GÖSTERDİ

50 bin 561 adet ile birinci çeyrekteki konut satışlarının %18’inin gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda %144 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 4 TL oldu.

Ankara’da 29 bin 66 adet ile ilk çeyrekteki konut satışlarının %10’unu gerçekleştirdi ve konut fiyatları son 1 yılda %154 oranında artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 13 bin 18 TL oldu. Konut satışlarının %6’sının gerçekleştiği Antalya’da 16 bin 619 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda %164 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 24 bin 747 TL oldu.

Yıllık değer artışı en fazla olan illerin sırasıyla Kırklareli, Antalya ve Kocaeli’de olduğu görülüyor. Kırklareli’nde konut fiyatları son bir yılda %208 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 556 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 626 bin 720 TL oldu. Antalya’da konut satış fiyatlarında değer artışı %164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 747 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 969 bin 640 TL ve Kocaeli’de konut satış fiyatlarında değer artışı %164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 800 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 924 bin TL. oldu.

SATILIK KONUTLARDA EN FAZLA STOK ADEDİ 114 BİN 8 İLE İSTANBUL’DA

En fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde en fazla stok adedinin ilk çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da olduğu görülüyor. Rapora göre birinci çeyrek sonu itibarı ile İstanbul’da 114 bin 8, Ankara’da 57 bin 208 adet, İzmir’de ise 29 bin 80 adet konut stoku bulunuyor.

TÜRKİYE’DEKİ FİYAT ARTIŞLARI

Rapora göre birinci çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut kira fiyatlarında 1 yıllık değer artışı %197 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare kira fiyatı ise 74,73 TL oldu. Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Antalya oldu. Muğla’da 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle ortalama metrekare konut kira fiyatları 147,22 TL, ortalama kira fiyatı 16 bin 144 TL, İstanbul’da ortalama metrekare konut kira fiyatları 127,09 TL, ortalama kira fiyatı 12 bin 709 TL, Antalya’da ise ortalama metrekare konut kira fiyatları 126,57 TL, ortalama kira fiyatı 13 bin 290 TL.

Kiralık konutlarda stok adetlerine bakıldığında ise, en fazla stokunun yine İstanbul’da olduğu görülüyor. Kiralık konutlarda 2023 1.çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da 45 bin 535, Ankara’da 10 bin 979, İzmir’de 10 bin 701, Antalya’da ise 10 bin 228 adet stok bulunuyor.

Birinci çeyrekte 199 bin 308 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre %29, geçen sene aynı döneme göre ise %12 azalış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının %70’ini oluşturdu.

Birinci çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının %21’ini oluşturarak 58 bin 822 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre %14 artarken; geçen senenin aynı dönemine göre ise %14 azalış göstermiş oldu.