Türkiye genelinde Nisan ayında konut satışları %35,6 azalarak 85.652 oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

TÜGİAD, ULİKAD üyesi Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, konut satışlarındaki bu azalmanın konut kredilerindeki sınırlamalar ve düşük miktar kredi verilmesinden kaynaklandığını söyledi. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara Nisan ayında 2 bin 557 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi.

Deprem sonrası Trakya’ya gösterilen ilgi rakamlara yansımadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İstanbul’da olması beklenen olası deprem söylentisinin etkisiyle Trakya’ya gösterilen konut ilgisinin rakamlara yansımadığı görülüyor. Nisan ayında Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0.7'sinin gerçekleştiği Edirne, en çok konut satışının yapıldığı iller arasında 33'üncü sırada yer aldı. Edirne’de 557 konut satışının 168’i ilk satış, 389’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Tekirdağ’da 2023 yılı Nisan ayında 218 konut satıldı

Türkiye’deki toplam konut satışlarının %2,6’sı Tekirdağ’da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer almıştır.

Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,3 ile 21. sırada yer aldı. Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,2'lik pay ile Tekirdağ 6. sırada yer aldı.

Kredilerdeki sınırlama konut satışlarına yansıdı

Konut satışlarında yaşanan düşüşte konut fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu söyleyen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “Konut satışlarındaki düşüşün nedeni olarak, inşaat maliyetlerindeki artışın konuta ulaşabilirliği azaltması gösterilebilir. Konut kredilerinde bankaların getirmiş olduğu sınırlamalar ve düşük miktar kredi verilmesi konut satışının düşmesinde etkili oldu. Ayrıca konut alıp kiraya veren yatırımcı satış rakamıyla kiraya verdiği rakamdaki amortisman süresindeki makasın açılması da konut satışlarını düşürdü” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ