Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), daha önce 2 milyon TL ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90 kredi kullanım üst sınırını, 5 milyon TL ve altındaki konutlara uygulanacak şekilde güncelledi. Buna göre, değeri 5 milyon TL ve altında olan sıfır konutlar için, bedelin yüzde 80-90’ı kadar kredi kullanılabilecek. Yine değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki sıfır konutlar için yüzde 70 ila 80 arasında, değeri 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasında değişen sıfır konutlar için ise, bedelin azami yüzde 60-70’i kadar kredi alınabilecek.

“Kredi kullanılabilecek üst limit arttıkça, konut kredilerine hayat sigortalı kredi teklifi seçeneğiyle başvurmayı tercih eden tüketiciler için poliçe masrafı da ciddi rakamlara ulaşıyor” diyen Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, “Bu noktada eğer tüketiciler doğru ve bilinçli hareket ederlerse, konut kredisi başvurularında önemli bir masraf kalemi haline gelen Kredi Hayat Sigortası poliçelerini, bankalara göre çok daha avantajlı fiyatlardan satın alabilirler” dedi.