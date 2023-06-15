Konut fiyatları düşer mi? Kiralar düşer mi? 2023 yılında yaşana depremler, seçim ortamı, ekonomik belirsizlik en çok barınma sorununu tetikledi. Fiyatlardaki değişkenlik, tutarsızlık, enflasyon ve döviz kurundaki yükselme gerek mal sahiplerini gerekse de kiracıları etkiliyor. Mahkemelik olan pek çok mal sahibi ve kiracı mevcut. Peki 2023 yılında konut fiyatlarının nereye doğru gideceğini uzmanlardan öğreneceğiz. Detaylar haberimizde...

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan 2023 konut fiyatlarının nasıl olacağını anlattı.

Konut fiyatları düşer mi?

Konut fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor. Uzmanlar konut arzının artmamasının fiyatlarını yukarı taşıdığını söylerken, son dönemde artan dolar kurunun da fiyatları artırabileceği konusunda uyarıyor. Bu kapsamda Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Dolardayaşanan artışlarla beraber özellikle nakit çıkışında gayrimenkul piyasalarına dönebilir kanaatindeyiz. Bu çerçevede fiyatların kredilerin normalleşmesi ile yine reel artış sağlayabileceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Konut piyasasında lüks segmentte üretimin daha yoğun olduğuna dikkat çeken Hakan Akdoğan, “Emlak Konut’un hasılat paylaşımlı modelleri başta olmak üzere birçok markalı proje ile konutta çıtanın yükseldiğini söyleyebiliriz. Aslında gerek kentsel dönüşümde gerekse de az sayıdaki konutlar yine üretiliyor. Lakin proje satışlarında birçok üretim aslında orta sınıf için yapılıyor. Alt gelir grubu için konut erişilemez durum. Lakin finansmana erişimde yaşanan problemler orta gelir grubu için de konuta erişimi zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Markalı projelerin konut fiyatlarını daha da yukarı çektiğini vurgulayan Akdoğan, “Bunun yanı sıra TOKİ ise sürece uygun maliyetli modelle aşağı yönlü destek oluyor. Arsa devletten olup, markalı projelerin arsaya uygun fiyatla erişimini kolaylaştırmak belki bir nebze fiyatları aşağı çekebilir” dedi.

“İNŞAAT FİRMALARI DEVLET PROJELERİNE DAHİL OLMALI”

Devletin başlattığı konut projelerindeki son durumu da değerlendiren TÜGEM Başkanı Akdoğan, “Deprem bölgesindeki 319 bin bağımsız bölümün imalatı hızla devam ediyor. Bunun yanında dar gelir grubu için de 250 bin konutta üretim başladı. İlk Arsam kısmında da kura çekimleri devam ediyor. Özellikle inşaat firmaları yerine üretim süreci biraz da devlete kalmış gibi görünüyor. Burada inşaat firmalarının da sürece dahil olmalarını sağlamamız, kiralık arza yönelik projeler geliştirmemiz önemli olacak” diye konuştu.

Kiralar düşer mi?

Kentsel dönüşüm ile konut fiyatlarının düşmeyeceğini söyleyen TÜGEM Başkanı Akdoğan, “Kentsel dönüşüm önemli bir başlık lakin konutta yaşanan kira probleminin ateşini artıracak bir durum. Kentsel dönüşüm birçok yerde çok daha fazla konut yapılabilmesi olarak değerlendirilmemeli. Birçok avantajlı yer zaten dönüştü. Bu aşamadan sonra dönüşecek yerlerde yeni stoktan ziyade daha çok yenileme örnekleri göreceğiz” dedi.