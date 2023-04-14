Hazine destekli Yeni Evim kampanyasının seçim sonrası akibetine ilişkin belirsizlik, konut alıcısını elini çabuk tutmaya yöneltti. Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, Karmar Sakura’da özellikle kampanyaya tabi konutlar için son günlerde yoğun bir trafik yaşandığını söyledi.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durgunlaşan konut piyasası, seçimlere yaklaşırken hareketlendi. Hazine destekli Yeni Evim kampanyasının seçim sonrası akibetine ilişkin belirsizlik, 15 yıl vadede, 0.69’dan başlayan vade farkı fırsatını kaçırmak istemeyen konut alıcısını elini çabuk tutmaya yöneltti.

Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, Karmar Sakura’da Yeni Evim kampanyasıyla sunulan oranlar ve tanınan kredi imkanı nedeniyle son bir haftada yoğun bir telefon trafiği yaşandığını, satış ofisinin yeniden hareketlendiğini söyledi. Emrullah Yedikardeş, “Şu anda bankalar normal konut kredisinde limitlerini oldukça sınırladılar. Bu kampanyanın sunduğu kredi limitlerine normal konut kredilerinde ulaşmak artık çok güç. Piyasada 180 ay diye geçerli bir vade yok. Bunun farkındalığı ile hareket eden konut alıcıları ertelediği talebi yeniden harekete geçirdi.” dedi.

Bu hareketlilikte deprem endişesine karşı sundukları güvenin de payı olduğunu anlatan Emrullah Yedikardeş, “Karmar Sakura’nın 2018 yılında onaylanan ve 2019 tarihinde yürürlüğe giren en son deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, evini yenilemek isteyenleri cesaretlendiriyor.” diye konuştu.

Karmar Sakura’nın Basın Ekspres bölgesinde Yeni Evim kampanyasındaki nadir projelerden biri olduğuna da dikkat çeken Emrullah Yedikardeş, bölgede işin ve yaşamını kurmuş olanlar için Karmar Sakura’nın önemli bir seçenek sunduğuna işaret etti.

Yeni Evim kampanyasında 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz, 2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz, 4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanıyor. Hazine desteği de krediyi makul kılan şartlardan oluşuyor. Asgari peşinat oranının yüzde 10’a kadar indiği kampanyadan alınan konutlarda 5 yıl boyunca satılmama şartı bulunuyor.

Hazine desteği ile 3 yıl taksit oranları düşüyor

Kredi ödemesinde Hazine desteği ön plana çıkıyor ve aylık taksit ödemeleri ilk 3 yıl büyük oranda düşüyor. 1 milyon lira kredi çeken tüketici ilk yıl taksit olarak 4410 lira, ikinci yıl 5400 lira, üçüncü yıl da 6481 lira ödeme yapacak. Başka bir deyişle 1 milyon lira krediye aylık sabit 9718 lira ödemesi gerekirken Hazine desteğiyle ilk yıl yüzde 54, ikinci yıl yüzde 44, üçüncü yıl da yüzde 33 oranında daha az ödeme yapacak. Emrullah Yedikardeş, seçimden sonra Yeni Evim Konut Finansman programının devam edip etmeyeceğini hesaplayan alıcıların bu avantajdan yararlanmaya çalıştığını açıkladı.

2018 Deprem yönetmeliğine uygun

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yönetmeliğe uygun, afet dirençli konutların öneminin daha fazla anlaşıldığını belirten Emrullah Yedikardeş, İstanbul Bağcılar’ın Basın Ekspres hattında yükselmekte olan Karmar Sakura projesini en son çıkan 2018 deprem yönetmeliğine uygun inşa ettiklerini, projeyi bu yıl tamamlamayı planladıklarını anlattı. Emrullah Yedikardeş, hem mimar, hem de inşaatçı olarak her projede öncelikle can güvenliği ve konforunu esas aldıklarını açıkladı.

Ailelere özel nitelikli ve yeni bir yaşam alanı vaat eden Karmar Sakura’da sadece 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. 241 daire, 57 ticari üniteden oluşan projede en küçük dairenin alanı 117 metrekareden başlıyor. İstanbul Havalimanı’na 25 dakika mesafede yer alan ve bölgesine yeni bir vizyon katan Karmar Sakura’da fiyatlar 6 milyon liradan başlıyor. Yeşil bina özellikleri sayesinde enerji faturaları başta olmak üzere aile bütçesine katkı sağlayan niteliklere sahip Karmar Sakura, metro ve tüm ulaşım kanallarına olan yakınlığıyla da şehir içi yolculukta benzersiz bir kolaylık sunuyor.