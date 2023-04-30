Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, çok sayıda ev ve iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Ticaretin normale dönmesi ve depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için valilik, belediye, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle şehrin farklı noktalarına konteyner çarşılar yapılıyor.

27 Nisan'da kent genelinde yaklaşık bin konteyner iş yeri kurayla dağıtılırken bazı esnaf da faaliyetlerine başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda kurulan konteynerlerde farklı mesleklerden birçok esnaf ürün satıp siftah yaptı.

Konteyner iş yerlerinde hayata tutunmaya çalışıyorlar

Eczacı Metin Tay, 1992'den beri Malatya'da eczacılık yaptığını anlatarak, "Depremden önce iş yerimiz çarşı merkezindeki Akpınar Meydanı'ndaydı, maalesef depremlerde çarşı merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı. Orada kasap, balıkçı ve sebzeciler pazarı, kuyumcular ve mısır çarşısı vardı. Malatya'nın ana merkezi yıkılınca çarşı konusunda sıkıntı çektik ama devletimiz hızlı şekilde şehrin çeşitli yerlerine konteyner iş yeri yaptırıp yerleştirdi." dedi.

Tay, Malatya'ya hizmete devam edeceklerini ifade ederek, "Raflara 2-3 gündür ilaçları diziyoruz, esnafımız siftah yapmaya başladı. Burası kentin merkezinde iyi bir çarşı olacak. Vatandaşımız her alanda iş yerleri olan bu çarşıdan faydalanacak." diye konuştu.

Saray Mahallesi esnafından kırtasiyeci Ergün Akdeniz de depremlerde iş yerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "Çarşı merkezinde 30 yılık iş yerimiz vardı. Kurada burası çıktı, şimdi işimizin başındayız, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür rafları dizdik, siftah yaptık. Çok aktif olmasa da yavaş yavaş vatandaş gördükçe çarşıya geliyor." dedi.

Haluk Özpolat da 40 yıllık esnaf olduğunu, depremler nedeniyle iş yerlerinin yıkıldığını kaydederek şöyle devam etti:

"Devletimiz sağ olsun, böyle bir konteyner iş yeri verdi, bugün de 'Bismillah' deyip işe başladık. Tabii eksiklikler var, inşallah onlar kısa sürede giderilir. Yine de halimize şükrediyoruz. Rafları yeni dizmeye başladık, müşterileri bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, çok zor durum."

Esra Kara ise depremlerde çarşı merkezindeki iş yerinin yıkıldığını, teslim aldıkları konteynerde işe başlamanın heyecanını yaşadıklarını anlattı. (AA)