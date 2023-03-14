Konteyner dorseleri, çift dingilli (tandem) veya üçlü dingilli (tridem) olarak üretilirler. Ayrıca, boyutlarına ve ağırlıklarına göre farklı taşıma kapasitelerine sahiptirler. Genellikle, 20 feet, 40 feet ve 45 feet boyutlarındaki konteynerleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Konteyner dorseleri, karayolu taşımacılığı için ideal bir seçenektir, ancak denizyolu veya demiryolu taşımacılığı için de kullanılabilirler. Bu nedenle, konteyner dorseleri, dünya çapında taşımacılıkta önemli bir rol oynamaktadırlar ve hızlı, güvenli ve ekonomik bir taşıma yöntemi sunmaktadırlar.

Konteyner dorseleri, denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılan büyük metal kasaları taşımak için tasarlanmıştır. Bu konteyner kasaları, uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan standart boyutlarda ve ölçülerde üretilirler.

Konteyner dorseleri, taşınacak yükün boyutlarına ve ağırlığına göre farklı kapasitelerde üretilirler. Genellikle, konteyner dorseleri, 20 feet, 40 feet ve 45 feet boyutlarındaki konteynerleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Konteyner dorseleri, taşımacılıkta kullanıldıkları için hızlı, güvenli ve ekonomik bir taşıma yöntemi sağlarlar. Dorseler, yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilecekleri için, ürünlerin hasar görme riskini azaltır ve taşımacılık maliyetlerini düşürür. Ayrıca, konteyner kasaları, farklı ulaşım modlarında kullanılabildiği için, dünya çapında taşımacılıkta önemli bir rol oynamaktadırlar.

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