Seçim öncesi son konserini veren Hayko Cepkin, bir daha konser verip veremeyeceğinin seçimlere bağlı olduğunu ima etti.

Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

Dinleyicilerin alkışlarla destek verdiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.