Ünlü şarkıcı Kibariye Romanlara özel verdiği Mersin konserinde sahneye atlayan bir kişiyi güvenlik görevlileri uzaklaştırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında güvenliklerden biri yanlışlıkla Kibariye'ye çarptı. Sahnede dengesini kaybeden ünlü şarkıcı sahnenin arkasındaki demir korkulukların bulunduğu yere düştü. Durumu ağır olan Kibariye, önce özel bir hastaneye oradan da Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Fahrettin Koca'dan Açıklama

Kibariye'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar