Konjonktür, bir ülkenin var olan ekonomik hayatının yükselme ve de alçalma yönünde göstermiş olduğu inişli ve çıkışlı dalgalı olan hareketlerinin bütünüdür.

Ekonomik konjonktür, toplumsal ve siyasal alanlarda istatistiklerden, olgulardan, nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişmeleriyle ilgili kestirim anlamına gelir. Ekonomide konjonktür dönemi genel olarak tepe, daralma, tip ve de genişleme olarak 4 aşamadan meydana gelir.

Konjonktür dalgalanmaları ise, bir ülkenin ekonomisinde reel üretimlerin hacminde ortaya çıkmış olan inişler ve çıkışların oluşturmuş olduğu görünümdür. Konjonktür dalgaları; canlanma, buhran, yükselme ve durgunluk aşamalarından geçmektedir.

Ekonomistler genellikle gayri safi milli hasılada en az 6 ay süren azalmaları daralma veya durgunluk olarak adlandırırken, çok daha uzun süreli ve şiddetli daralma dönemlerini ifade etmek için bunalım veya buhran deyimlerini kullanırlar.

Konjonktürel Dalgalanmalarının Kaynağı Nelerdir?

-Sabit sermaye yatırımları.

-Envanterdeki istikrarsızlık.

-Reel ve finansal varlıkları satın almak amacıyla kullanılan kredi arzındaki istikrarsızlıklar.

-Nisbi girdi ve çıktı fiyatları ile faiz ve kar oranlarındaki değişmeler.

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