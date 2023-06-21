UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

RAKİPLER DİŞİMİZE GÖRE

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fıorita 1967-Zimbru Chısınau; Beşiktaş, Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle, Adana Demirspor ise Cluj ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kuraya seri başı olarak katılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.