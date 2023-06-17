Bu sezon, UEFA'nın bir sonraki sürüm için tamamen yeni bir formatın uygulanacağını duyurmasının ardından, grup aşamasına katılan 32 takımın mevcut formatıyla geçen sezon olacak. UEFA'ya bağlı 54 ülkeden toplam 178 takım 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak. Peki Konferans Ligi Kura Çekimi Ne Zaman 2024? 2024 yılında Konferans ligi finali nerede?

Konferans Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

İlk ön eleme turunda 62 takım mücadele edecek. İkinci ön eleme turunda Konferans Ligi'nden 90 takım yer alırken Şampiyonlar Ligi'nden elenen 16 takım da eklenecek. Ülkemizden Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ikinci ön eleme turundan dahil olacaklar. 2. ön eleme turunda Juventus, Eintracht Frankfurt, Lille, Aston Villa, Osasuna, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Partizan ve Rapid Vien takımları yoklar. Onlar ilerleyen turlarda kuralara dahil olacaklar.

Konferans Ligi Kura Çekimi Ne Zaman 2024?

1. Ön Eleme turu Kura Çekimi 20 Haziran 2023

2. Ön Eleme turu Kura Çekimi 21 Haziran 2023

3. Ön Eleme turu Kura Çekimi 24 Temmuz 2023

Play-off turu Kura Çekimi 7 Ağustos 2023

» Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

27 Temmuz 2023 tarihinde ilk maçlar oynanacak. Rövanş maçları ise 3 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

» Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu

10 Ağustos 2023 ilk maçların tarihi. Rövanş maçları ise 17 Ağustos günü oynanacak.

» Konferans Ligi Play-off Turu

24 Ağustos 2023 tarihinde grup aşaması öncesi son tur olan play-off turunun ilk maçları oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta.

Konferans Ligi ön eleme muhtemel rakipler

Bu sene Adana Demirspor'un, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Konferans ligi muhtemel rakipleri çok merak ediliyor. Adana Demirspor'un, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı.

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)

Konferans ligi finali nerede 2024?

29 Mayıs 2023 günü oynanacak finalin adresi Atina, Aya Sofya Stadyumu. Kaynak: HABER MERKEZİ