Konami Digital Entertainment B.V. geliştirdiği futbol oyunlarının 28. Yılı kapsamında düzenlenen "28th Anniversary" oyun içi etkinliklerini duyurdu. 29 Haziran - 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kutlama, kullanıcıların faydalanabileceği çeşitli kampanyalar, hediyeler ve meydan okumalardan oluşuyor!

KONAMI futbol oyunlarının 28 yılı

Tarihler 22 Aralık 1995’i gösterdiğinde KONAMI, dünyanın en popüler sporunu sanal dünyaya taşıyan ilk oyunu 'Goal Storm'u piyasaya sürdü.

O günden bu yana, oyun mekaniği ve markalaşma konusunda bir dizi evrim yaşandı. KONAMI, Goal Rush'tan International Superstar Soccer'a (1997-2001) geçti, ardından Pro Evolution Soccer'a (2001-2021) ve şu anki ücretsiz oynanan başlık olan 'eFootball™'a doğru cesur bir adım attı.

Co-op modu çeşitli ödüllerle dönüyor!

8 - 22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Beta Test'in ardından, Co-op modu 29 Haziran'da geri dönüyor! Kullanıcılar çevrimiçi olarak bir araya gelip dünya çapındaki diğer kullanıcılara meydan okuyabilecekler.

Co-op oyun içi etkinliği 13 Temmuz'da başlayacak ve oyuncular belirli sayıda oyun oynamaları karşılığında ödülleri kapacak!

Etkinlik: Meydan okuma!

Kutlamalar boyunca, kullanıcıların yarışabilecekleri ve ciddi ödüller kazanabilecekleri bir dizi meydan okuma da oyunda yerini alıyor.

"Legend Challenge Event" etkinliğinde, kullanıcılar SSC Napoli ve FC Barcelona gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinin çeşitli kulüplerine karşı mücadele edecekler.

"Golden Goal Challenge Event" etkinliğinde ise oyuncular birbirlerine karşı mücadele edecek ve geçmiş yıllardan klasik bir futbol formatı olan Golden Goal için oynayacaklar!

Etkinlik: eFootball™ Festivali

4 haftalık etkinlikler boyunca kullanıcılar çeşitli ödüllerin sahibi olabilecek. Bu ödüller arasında Epik Oyuncular, Show Time sözleşmeleri, toplam 440,000 GP ile 200 Coin bulunuyor.

‘eFootball™’ macerası

'eFootball™', KONAMI'nin günümüz oyuncularının beklentilerini karşılamak adına modernleşmek ve evrim geçirmek konusundaki motivasyonunu simgeliyor. Bu doğrultuda 'eFootball™' yıllık oyun modelini geride bırakıp, ücretsiz oynanabilen, sürekli gelişen bir platform haline geldi. Böylece futbol oyunlarının daha eşitlikçi olması hedeflendi.

Nisan 2022'de yayınlanan v.1.0.0'dan bu yana, 'eFootball™' kullanıcılarına sürekli taze içerikler sunmak adına birçok adım attı ve düzenli olarak uyarlanıp geliştirilmeye devam etti.

'eFootball™' serisi çıktığından bu yana, topluluk geri bildirimleri göz önünde bulunduruldu, oynanış güncellemeleri ile top sürme ve top kontrolü, pas verme, top dışındaki oyuncu hareketleri gibi birçok mekanik evrim geçirdi.

'eFootball™' aynı zamanda Büyük Zaman, Gösteri Zamanı ve Epik gibi yeni kart türlerini de sahaya sürdü. Bu kartlar kullanıcılara favori mevcut ve eski oyuncularıyla özel Dream Team takımları oluşturma fırsatı veriyor.

Buna ek olarak, v.2.6.0 sürümünde 7 olan yedek oyuncu sayısı 12'ye çıkarıldı. Oyuncuların hayal takımlarını oluşturması hiç bu kadar kolay ve erişilebilir olmamıştı.

Son Beta testi ile Co-op modu, kullanıcılara farklı oyun modu seçenekleri sunarak 'eFootball™' deneyimini bir kez daha çeşitlendirdi ve farklı beklentilere sahip oyuncular için oyun deneyimini daha ileriye taşıdı.