Avusturya ziyaretinde bulunan Radev, Bulgar basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yorum yapmak için vakit daha erken. Durum son derece dinamik, gelen bilgi ise sınırlı. Önemli olan nedenleri bilmektir: (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i devirmek mi istiyorlar yoksa (Wagner'in kurucusu Yevgeniy) Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı ile eski kavgaları mı tekrar alevleniyor?" diye konuştu.

Radev, mevcut ortamda "zafer" kavramına yeni bir tanım getirilmesi gerektiğine işaret ederek "Prigojin sınırlı bir güce ve lokal bir iktidara sahip. Eğer Kremlin bu sınırlı temsile karşı güç birliği oluşturursa Wagner'in bir şansı olacağını sanmıyorum. Bu sadece bir iç siyasi bunalım değil, artık Rusya topraklarında savaş harekatlarına neden olabilecek bir bunalımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanını "ciddi bir sorun" olarak tanımlayan Radev, "Paralı askerden ibaret bir özel ordu oluşturulduğunda, bu ordu ağır silahlarla donatıldığında ve kadrosunda mahkumlar yer aldığında daima, 'savaş bittiğinde o ordu ne yapılacak' sorunu ortaya çıkar. Oysa şu anda, daha savaş bitmeden birtakım çözümlemeler meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Radev, Rusya'daki son gelişmeleri açısından Bulgaristan'ın tavrının ne olması gerektiği konusunda da "NATO sistemi çerçevesinde savunma kapasitemizi artırmalıyız." dedi.