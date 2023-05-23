Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Genç kolonoskopiyi anlattı. Kolonoskopinin yaygın olarak bağırsak ve rektum hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir işlem olduğunu ileten Doç. Dr. Halil Genç, “Kolonoskopi sayesinde hastada herhangi bir belirti görülmeyen evrelerde bile bağırsak polipleri keşfedilebilir ve kolon kanseri erken dönemde önlenebilir” diye konuştu.

NEDENİ BİLİNMEYEN HASTALIKLARI GÖRÜNTÜLEYEBİLİYOR

Kolonoskopi bağırsak ve rektum hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılan endoskopik bir işlemdir. İşlem sayesinde ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir cihaz ile bağırsak sistemi ve rektum detaylı şekilde görüntülenebilmekte ve bölgeye dair hastalıklarda erken tanı ve tedavi sağlanabilmektedir.

Kolonoskopi yaygın olarak nedeni belirlenemeyen karın ağrıları ve makat kanamaları gibi durumların incelenmesi için yapılmaktadır. Ayrıca nedeni açıklanamayan kilo kayıpları ve kansızlık, kronik ishal ve kronik kabızlık gibi durumlarda da sıklıkla kolonoskopiye müracaat edilmektedir. Kırk beş yaşını geçmiş tüm sağlıklı bireyler belirli aralıklarla kolonoskopi yaptırmalıdır. Bu sayede hastada herhangi bir belirti görülmeyen durumlarda bile bağırsak polipleri keşfedilebilir ve kolon kanseri erken dönemde önlenebilir.

BOL KIYAFETLER GİYİLMELİ

Kolonoskopi anestezi ile uygulanır. İşlem öncesinde hekiminiz tarafından daha sağlıklı bir görüntüleme sağlanabilmesi adına birkaç günlük bir sıvı diyeti önerilir. Ardından doktorunuz bağırsak sisteminin boşaltılması adına bazı ilaçlar reçete eder. İşlem öncesinde hasta belli bir süredir su dahil herhangi bir şey içmemiş ve yememiş olmalıdır. İşlem öncesinde anestezi ile uyutulan hastanın bağırsak sistemi hekim tarafından incelenir. Kolonoskopi işlemi sonrasında rahat edebilmek için işlemin uygulanacağı gün bol kıyafetler giyilmelidir.

İŞLEMİN HERHANGİ BİR RİSKİ BULUNMUYOR

Kolonoskopinin herhangi bir riski bulunmamaktadır. İşlemin ardından genellikle herhangi bir ağrı gelişmez. Kolonoskopinin herhangi bir riski yoktur. Kolonoskopi yapıldıktan sonra da hastanın işlem kaynaklı ağrı gibi bir yakınması olmaz.

Kolonoskopi sayesinde bağırsağın bütün iç mukozasını görüntülü bir ekranda detaylı olarak izlenebilir. Kolon polipleri, kolon iltihabı ve kolon kanseri gibi hastalıkların erken dönemde kesin bir tanı konulabilir. Kolonoskopi sayesinde tanı konulan hastalık bu doğrultuda etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi