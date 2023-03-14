Bu haftaki Bitfinex Alpha bültenimize Silicon Vadisi Bankasının (SVB) hiç beklenmedik bir şekilde iflas bayrağını çekmesini ve USD Coin’in (USDC) peggingi’ni yani sabit değerinin bozulmasını derinlemesine ele alarak başlıyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi, SVB’nin iflas ederek faaliyetlerini durdurması, yükselen faiz ortamında kötü risk yönetiminin klasik bir örneği. USDC’de görülen stresin de muhtemelen aynı nedenden olduğunu görüyoruz. USDC için herhangi bir çöküş öngörmüyoruz fakat yine de rayiç değerinin 1$’ın altında kalacağını tahmin ediyoruz.

Tüm bunlara rağmen, ekonomik göstergeler hala güçlü bir ekonomiye işaret ediyor. İşe alımlar hala güçlü fakat büyüme hızı giderek yavaşlıyor. Bu durum Fed’in uzun zamandır devam eden enflasyonu kontrol altına alma çabalarının işe yaramaya başladığını gösteriyor. Önemli bir değişiklik olmaması durumunda, piyasa şimdiden gelecek hafta yapılacak FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor.

SVB ve USDC krizinden sonra Bitcoin’in fiyatı geçen hafta 19.500$’a kadar düşerek toparlanma öncesindeki Şubat ayının en düşük seviyesinin de altına indi. Bitcoin’deki net gerçekleşmiş kayıplar da arttı, ancak daha derinlemesine bakıldığında, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılarının soğukkanlı yaklaşımı devam ettirmekte olduğu, kayıpların ise daha çok piyasaya nispeten yeni giren yatırımcılardan kaynaklandığı anlaşılıyor. Opsiyon piyasasında bile, bir haftalık, 30 günlük ve 60 günlük opsiyonlardaki yüzde 25 delta çarpıklığı negatifken, 90 ve 180 günlük daha uzun vadeli opsiyonlardaki çarpıklık sıfıra yakın bulunuyor. Bu durum fiyatlarda düşüşün devam etmesinin pek mümkün olmadığına işaret ediyor.

Geçen hafta Silvergate Bank gelişmelerden sonra faaliyetlerini sonlandıracağını ve varlıklarını tasfiye edeceğini açıkladı. Blockchain.com, kriptodaki uzun süredir devam eden ayı piyasasını gerekçe göstererek varlık yönetimi iştiraki Blockchain.com Asset Management’ın (BCAM) kuruluş çalışmalarını askıya aldı ve New York Başsavcısı, kripto para borsası KuCoin’e uygun şekilde tescil edilmeden eyalette faaliyet gösterdiği iddiasıyla dava açtı. Daha olumlu haberler arasında ise, mahkemenin Voyager Digital’e, varlıklarını satması, müşterilerini ise 1,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla Binance.US’ye devretmesi için onay vermesi; FTX Trading ve borçlu iştiraklerinin, Grayscale Investments aleyhine dava açarak ve Grayscale Bitcoin ve Ethereum Tröst hissedarları için 9 milyar doları değerin üzerinde miktarın serbest bırakılmasına yönelik olarak ihtiyati tedbir talep ederek FTX kullanıcılarının paralarını geri alma taleplerini sürdürmesi sayılabilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi