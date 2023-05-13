Aç gözlülük sadece insana mahsusu bir özellik değil. Doğanın en aç gözlü hayvanlarından biri de ceviz kurdu .Ceviz kurdu, gireceği kadar bir delik açarak cevizin içine giriyor, ama çıkamıyor..

Cevizin içi insan beynine benzer, kurt içine girince başlar onu yemeye.

Buraya kadarı normal. Yedikçe şişmanlar.

Karnı büyür.

Yeterince yükünü tutup doyunca gitmek ister ama girdiği delikten çıkamaz.

Daha da kötü olanı; içi yenilen ceviz de kurumuş ve sertleşmiştir, o deliği genişletmek artık imkansızdır.

Kurtçuk oturup bakar, delikten geçip çıkmak için tek çaresi vardır: Zayıflamayı beklemek.

Aç kaldıkça zayıflar, eski cılız haline döner.

Ve bir gün çıkar.

Ama çıktığında mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurtçuk ile bir içsiz ceviz kalmıştır.

Elbette bu öykü bazı şeyleri anımsatıyor insana…

Çevrenizde fazlasıyla gözlediğiniz kimi insanlardaki para ve mal - mülk hırsı da ceviz kurduna benziyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ