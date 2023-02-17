Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren çalışanlarımız, yakınları ve depremden etkilenen hemşerilerimiz için dernek merkezimizi kullanıma açtık. Şehrimiz başta olmak üzere, depremden etkilenen çevre illerimize de, barınma ve diğer tüm ihtiyaçları için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra ki dönemler için GAGİAD olarak üstümüze düşen sorumluluk bilinciyle hem şehrimizde hem bölgemizde ki yardım çalışmalarımızı orta ve uzun vadeli planlamalarımızla sürdürüp, önümüzde ki günlerde ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde projelerimizi hayata geçireceğiz. Yaşanılan büyük felaketin etkilerini en aza indirgemek için gücü yeten, imkânı olan herkesi desteğe davet ediyorum. Dayanışma ruhumuzla yaralarımızı hep birlikte saracağımıza inanıyoruz” dedi.

Koçer; “Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeğidir ve bir an önce tüm yapılarımızı bu şekilde inşa etmeli, riskli yapıları dönüştürme çalışmalarına başlamalıyız. Gaziantep bir sanayi ve ekonomi şehridir. Sanayimiz umarım en yakın zamanda ayağa kalkıp, ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine desteğe devam edecektir. Yaşadığımız deprem sebebiyle tüm Türkiye kenetlenmiş durumdadır. Felaketin acısını ancak birlik ve beraberlik içerisinde azaltabilir, tekrar ayağa kalkabiliriz.

Bu kapsamda; bir daha ülkemizde böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyor, bu felaketin yaralarını birlikte sarmak için var gücümüzle elbirliğiyle akıl birliğiyle çalışacağımızı bildirmek isterim. Bu kapsamda; Felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi