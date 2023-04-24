1 yıldır eve gelmeyen kocasını aramaya Müge Anlı'ya başvuran Güler Hanım, canlı yayında Anlı'yı zorla öpmeye çalıştı. 30 yıllık eşinin 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla kaçtığını söyleyen Güler Hanım, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirtti.

Sosyal medyada eşinin bir kadınla pasta keserek yüzük taktığını belirten Güler Hanım, "Oğlum gösterdi kocam bir kadınla yüzük takmış ama sonra ayrılmışlar. Benden özür diledi onu affettim. Ama o bir hafta sonra tekrar gitti. Beni hep tombalağım diye severdi. Biz birbirimize çok aşıktık" dedi.

Müge Anlı canlı yayında konuğuna yaklaştığı esnada Güler Hanım tarafından bir anda sarılmak istendi. Konuğunun isteğini geri çeviren Müge Anlı, kovid nedeniyle sarılmıyorum dedi. Güler Hanım Müge Anlı'nın bu sözlerine rağmen zorla Anlı'nın kolunu tutarak öptü. Neye uğradığını şaşıran Müge Anlı, "Allah Yarabbim. Bide tükürüklü tükürüklü öptü" dedi. Koluna dezenfektan sıkan Anlı" Tenim çok hasssas o nasıl öpmekti. kesin morararcak. Bakın siz de şahitsiniz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi