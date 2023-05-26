Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) ödül töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleşti.

KOCAFEST, TEKNOFEST’in Kayseri ayağı olduğunu belirten Özhaseki’nin projelerinden dolayı övgüyle bahsettiği ve tebrik ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Anadolu’nun ortasında dijital bir fidan diktiklerini vurgulayarak; “Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Zümrüt Mahallesi’ndeki Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salon’unda düzenlenen ödül törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilli Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Gençlerimizi görünce içimiz ümitle doluyor. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Bu ortamları sağlayan değerli belediye başkanımız Ahmet Bey’e teşekkür ediyorum. O güzel bir kapı açtı. İnşallah bundan sonra Kayseri’de de o güzle açılan kapı, daha güzel günlere doğru yol alacak diye düşünüyorum. İnşallah gençlerimiz, her şeyin en iyisini yapar ve en iyisi olurlar. Değerli Başkanım Ahmet Bey’i huzurlarınızda tebrik ederken, yürekten kutluyorum. Çünkü bu KOCAFEST, aslında İstanbul’da yapılan TEKNOFEST’in Kayseri ayağıdır. Nihayetinde TEKNOFEST’e hayallerimizin gerçekleştiğini gördük” ifadelerini yer verdi.

Gençlere müjdeler veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise; “Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bunu en iyi bilenlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı, öğrenci ve gençlere yönelik 10 GB internet ücretsiz olacak ve alacağınız ilk telefon ile tablette özel tüketim vergisi alınmayacak. Çünkü teknolojiden faydalanabilmek için her zaman sizlerin yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST’in yolu Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu KOCAFEST’ ten geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan diktiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar da; “Geçtiğimiz yıl, başlatmış olduğumuz ve bu senede ikincisini tamamlamaya nasip olduğu KOCAFEST etkinliğine ilgi gittikçe artıyor. Geçen yıl, 102 takım varken bu yıl 204 takım, 17 farklı kategoride yarıştı. Burada yarışan kardeşlerimin alınlarından öpüyor, gelecekte başarılar diliyorum. Teknolojinin ve bilginin hızlıca artığı bir çağda yaşıyoruz. Hatta gelecekte bu çağ ile ilgili tanımlama yapılacaksa herhalde ‘Hız Çağı’ denilecektir. Çünkü bir gün öncesindeki teknoloji ve bilgi, bir gün sonra yenilenmeye muhtaç hala gelebiliyor. Bizler de bu noktada gençlerin bilgiye ve teknolojiye ulaşmaları için Kocasinan Akademi, Gençlik Merkezi, Generalemir Uzay ve havacılık Merkezi ve üretken proje takımıyla yanlarında oluyoruz ve destek veriyoruz. Geçen yıl, KOCAFEST’ten TEKNOFEST’e uzanan bir yol demiştik ve bu yolu çizdik. TEKNOFEST’e yarışan evlatlarımız başarılarla döndüler. Geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımız; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin ne kadar emin ellerde olduğunu burada bir kez daha gösteriyorlar. Gençlerimiz, yeter ki çalışsın üretsin biz her zaman yanında ve destekçisiyiz. Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. KOCAFEST gelecekte çok daha iyi işler yapacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından KOCAFEST’e katılan 204 takımın 17 farklı kategoride yarıştığı yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 204 takım; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, Oyun tasarlama (scratch3), NFT, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 17 kategoride yarıştı.