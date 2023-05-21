Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocuları Avrupa Kupasından toplamda 7 madalya çıkarttı. Ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları Gürcistan ve Azerbaycan’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupasından başarı ile döndü.

GÜRCİSTAN’DA 2 MADALYA

Gürcistan Avrupa Ümitler Judo Kupasına onlarca ülkeden yüzlerce şampiyon judocu katılım gösterdi. Turnuvada milli takımımız adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Gizem Dinçer, 48 kg’da altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıkarken bir diğer başarılı sporcumuz Emir Selim Arı ise 81 kg’da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kardeş ülke Azerbaycan’da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupasında ise milli takımımız adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular üst düzey performans sergileyerek 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Derece Yapan Sporcular: