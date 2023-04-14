28. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayları, 3 grup halinde ilçe ilçe ziyaretlerini gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Teşkilatları ile birlikte sahada çalışmalarını gerçekleştiren adaylar vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kocaeli Şehir Hastanesi ve onlarca projenin açılış programına davet etti.

TALUS: “COŞKULU BİR ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

15 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışına Kocaelilileri davet eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, “Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Milletin umudu, ümmetin ümidi olan Sayın Genel Başkanımızı Kocaeli’mizde büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılayacak ve coşkulu bir şekilde ağırlayacağız. Tüm Kocaelili hemşerilerimizi Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışına davet ediyoruz” dedi.