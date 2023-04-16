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Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Ahmet Ç. idaresindeki 34 FJE 121 plakalı cip, tünel içerisinde yürüyen, henüz kimliği belirlenemeyen kadına çarptı.