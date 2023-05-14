KOCAELİ/BOLU (AA) - Kocaeli ve Bolu'da engeli veya hastalığı bulunan seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı.

Türkiye'de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engellilerin sandıklara gidebilmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğündeki engelliler, kayıtlı oldukları okullara "Engelsiz Taksi" ile götürüldü. Görevlilerin de yardımıyla sandıklarına giden engelliler, oylarını kullandı.

Engellilerden Murat Uğural (39), AA muhabirine, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Millet için en güzelini istediklerini ifade eden Uğural, "Ulaşımda sorun yaşamadım. Büyükşehir Belediyesinin araçları var, onlar sevki sağlıyor. Her seçimde oyumu kullanıyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Aydaş (59) da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini dile getirerek, herkesin sandığa giderek oyunu kullanması gerektiğini kaydetti.

- Ayağı kırık seçmen ambulansla oy kullanmaya gitti

Bolu'da geçirdiği trafik kazası sonucu ayağı kırılan ve yürümekte güçlük çeken kişi, sandığa sağlık ekiplerince götürüldü.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta ikamet eden Rıza Cırık, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Cırık'ı evinden alan sağlık ekipleri, ambulansla oy kullanacağı Atatürk Anadolu Lisesine getirdi.

Oyunu kullanan Cırık, gazetecilere, trafik kazasında ayağının kırıldığını ve ameliyat olduğunu anlatarak, seçimin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cırık, "Kimseye zahmet vermek istemezdik. Ama mecbur kaldık. Oy kullanmak da bir hizmet ve vatan görevi. Devletimizin yaptığı bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Sağlıkçılarımızdan da Allah razı olsun." diye konuştu.