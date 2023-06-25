Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kocaeli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kocaeli Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|470,48
|1
|1,11
|Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|460,31
|1,82
|1,9
|Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|455,61
|2,26
|2,34
|Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|449,90
|2,83
|3,16
|Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|441,19
|3,83
|3,92
|Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,44
|4,04
|4,64
|Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|432,23
|4,96
|5,37
|Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|431,87
|5,01
|5,05
|Kocaeli / Derince / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|419,24
|6,8
|6,56
|Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|415,68
|7,35
|7,25
|Kocaeli / Başiskele / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|409,25
|8,36
|6,84
|Kocaeli / İzmit / 24 Kasım Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|406,59
|8,81
|–
|Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Arapça
|403,16
|9,39
|10,96
|Kocaeli / Gebze / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|402,14
|9,56
|10,35
|Kocaeli / Başiskele / Kocaeli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|400,25
|9,88
|–
|Kocaeli / Kartepe / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|396,06
|10,62
|10,04
|Kocaeli / Darıca / Sırasöğütler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|388,96
|11,92
|18,84
|Kocaeli / Gölcük / Gölcük Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|387,55
|12,19
|9,81
|Kocaeli / Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|387,13
|12,26
|16,83
|Kocaeli / İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|386,61
|12,37
|11,06
|Kocaeli / Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|384,02
|12,88
|12,56
|Kocaeli / Kartepe / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|380,32
|13,62
|11,9
|Kocaeli / Körfez / Yarımca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|379,57
|13,77
|14,48
|Kocaeli / Çayırova / Çayırova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|368,66
|16,07
|20,03
|Kocaeli / Başiskele / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|357,32
|18,67
|18,41
|Kocaeli / İzmit / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,56
|22,67
|25,42
|Kocaeli / Gebze / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|332,46
|25,25
|26,91
|Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|330,26
|25,9
|29,68
|Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|324,55
|27,68
|32,4
|Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|324,53
|27,69
|26,66
|Kocaeli / Gebze / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|320,78
|28,89
|26,19
|Kocaeli / Kandıra / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|318,62
|29,59
|27,55
|Kocaeli / İzmit / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|316,25
|30,38
|–
|Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|313,89
|31,19
|37,33
|Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|304,71
|34,48
|39,7
|Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,52
|35,3
|39,99
|Kocaeli / Dilovası / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|301,71
|35,6
|40,99
|Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|301,26
|35,78
|39,91
|Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,78
|39,94
|44,88
|Kocaeli / İzmit / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,48
|40,07
|37,47
|Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,13
|40,21
|46,51
|Kocaeli / Körfez / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|288,73
|40,81
|33,36
|Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,67
|44,34
|51,04
|Kocaeli / Gebze / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,39
|51,27
|62,02
|Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,73
|53,15
|65,31
|Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,94
|54,64
|62,57
|Kocaeli / Gebze / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|259,16
|55,07
|44,1
|Kocaeli / Dilovası / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,63
|55,91
|–
|Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,47
|59,98
|37,68
|Kocaeli / Derince / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,44
|60
|–
|Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,90
|60,31
|52,83
|Kocaeli / Gölcük / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,68
|66,61
|75,99
|Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,19
|68,89
|85,56
|Kocaeli / Gebze / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,48
|69,35
|76,87
|Kocaeli / Darıca / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|223,55
|77,47
|77,59
|Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|223,22
|77,71
|98,95
|Kocaeli / Gebze / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|219,58
|80,25
|80,46
|Kocaeli / Gölcük / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|213,11
|84,64
|24,1
|Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,91
|89,13
|98,9
|Kocaeli / Derince / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,32
|90,03
|44,15
|Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|202,07
|91,26
|–
|Kocaeli / Başiskele / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|199,10
|92,75
|97,53
|Kocaeli / Kartepe / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|198,14
|93,18
|71,32
|Kocaeli / Çayırova / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|196,92
|93,72
|99,85
|Kocaeli / Çayırova / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|185,70
|97,42
|80,23
|Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|175,91
|99,04
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ