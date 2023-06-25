Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kocaeli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kocaeli Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 470,48 1 1,11 Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 460,31 1,82 1,9 Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 455,61 2,26 2,34 Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 449,90 2,83 3,16 Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 441,19 3,83 3,92

Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,44 4,04 4,64 Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 432,23 4,96 5,37 Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 431,87 5,01 5,05 Kocaeli / Derince / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 419,24 6,8 6,56 Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 415,68 7,35 7,25 Kocaeli / Başiskele / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 409,25 8,36 6,84 Kocaeli / İzmit / 24 Kasım Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 406,59 8,81 – Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) Arapça 403,16 9,39 10,96 Kocaeli / Gebze / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 402,14 9,56 10,35 Kocaeli / Başiskele / Kocaeli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 400,25 9,88 – Kocaeli / Kartepe / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 396,06 10,62 10,04 Kocaeli / Darıca / Sırasöğütler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 388,96 11,92 18,84 Kocaeli / Gölcük / Gölcük Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 387,55 12,19 9,81 Kocaeli / Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 387,13 12,26 16,83 Kocaeli / İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 386,61 12,37 11,06 Kocaeli / Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 384,02 12,88 12,56 Kocaeli / Kartepe / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 380,32 13,62 11,9 Kocaeli / Körfez / Yarımca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 379,57 13,77 14,48 Kocaeli / Çayırova / Çayırova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 368,66 16,07 20,03 Kocaeli / Başiskele / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 357,32 18,67 18,41 Kocaeli / İzmit / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 341,56 22,67 25,42 Kocaeli / Gebze / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 332,46 25,25 26,91 Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 330,26 25,9 29,68 Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 324,55 27,68 32,4 Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 324,53 27,69 26,66 Kocaeli / Gebze / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 320,78 28,89 26,19 Kocaeli / Kandıra / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 318,62 29,59 27,55 Kocaeli / İzmit / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 316,25 30,38 – Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 313,89 31,19 37,33 Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 304,71 34,48 39,7 Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 302,52 35,3 39,99 Kocaeli / Dilovası / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 301,71 35,6 40,99 Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 301,26 35,78 39,91 Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,78 39,94 44,88 Kocaeli / İzmit / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 290,48 40,07 37,47 Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,13 40,21 46,51 Kocaeli / Körfez / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 288,73 40,81 33,36 Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,67 44,34 51,04 Kocaeli / Gebze / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,39 51,27 62,02 Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 262,73 53,15 65,31 Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,94 54,64 62,57 Kocaeli / Gebze / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 259,16 55,07 44,1 Kocaeli / Dilovası / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 257,63 55,91 – Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 250,47 59,98 37,68 Kocaeli / Derince / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 250,44 60 – Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 249,90 60,31 52,83 Kocaeli / Gölcük / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,68 66,61 75,99 Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 236,19 68,89 85,56 Kocaeli / Gebze / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,48 69,35 76,87 Kocaeli / Darıca / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 223,55 77,47 77,59 Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 223,22 77,71 98,95 Kocaeli / Gebze / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 219,58 80,25 80,46 Kocaeli / Gölcük / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 213,11 84,64 24,1 Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,91 89,13 98,9 Kocaeli / Derince / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 204,32 90,03 44,15 Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 202,07 91,26 – Kocaeli / Başiskele / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 199,10 92,75 97,53 Kocaeli / Kartepe / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 198,14 93,18 71,32 Kocaeli / Çayırova / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 196,92 93,72 99,85 Kocaeli / Çayırova / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 185,70 97,42 80,23 Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 175,91 99,04 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.