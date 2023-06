Koç Holding ve Microsoft Türkiye, ülkemizin bilişim sektöründeki küresel rekabet gücüne katkı sağlamak ve dijital ekonomiyi desteklemek amacıyla Ctrl+Future programını başlatıyor.

Koç Holding, ülkemizin bilişim alanında küresel rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla Microsoft Türkiye ile Ctrl+ Future programını hayata geçiriyor. Programa katılan mühendislik son sınıf öğrencileri ile yeni mezun mühendisler, Microsoft Türkiye’nin programa özel geliştirdiği online eğitimlerle yazılım geliştirme veya veri analitiği alanlarında uzmanlaşarak proje tasarlama imkânına sahip olacak. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar, Koç Topluluğu şirketlerinde staj yapma fırsatı yakalayacak.

Dijital teknolojilerin sunduğu olanakların yanı sıra, bu olanakların ortaya çıkardığı yeni beceri setlerini ve iş kollarını yakından takip ettiklerini söyleyen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, “CEO’muz Sayın Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşümümüzün en önemli boyutlarından biri olan çevik dönüşüm kapsamında, şirketlerimizi ve organizasyonlarımızı geleceğin iş yapış şekillerine ve yönetim anlayışına bugünden hazırlıyor; çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini artıracak gelişim programları sağlıyoruz. Bu programların yanı sıra, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle, geleceğimiz olan gençlere çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde kendilerini geliştirme ve kariyer yolculuklarında ihtiyaç duydukları donanımları kazanma fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda Microsoft Türkiye iş birliğinde başlattığımız Ctrl+ Future ile ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmayı, bilgiye dayalı dijital ekonomiyi beslemeyi, genç yeteneklere yazılım geliştirme ve veri analitiği odaklı bir beceri seti kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kurumların yazılım geliştirme ve veri analitiği alanında önemli bir iş gücü ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Günal “Ctrl+ Future programı ile kurumların ihtiyaç duydukları bu alanlarda gençlerimizin donanım ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artıracak projemiz sayesinde doğru ve yetkin yeteneklere yatırım yaparak, Topluluğumuzu ikinci yüz yılına hazırlayacak iş gücümüzü zenginleştirmek ve içerisinde bulunduğumuz dijital dönüşümü hızlandırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı. Deprem felaketi sonrasında bölgede yaşayan ya da okuyan gençlerimize öncelik tanınacağını vurgulayan Günal, “Depremden kendisi ya da birinci derece yakınları etkilenen gençlerimiz, programa öncelikli katılabilecek” dedi.

Koç Holding ile yapılan iş birliğine ve programa ilişkin görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise, “Misyonumuz gereği teknolojinin her bireye ve her kuruma katkı sağlaması için çalışıyoruz. Bu program ile yazılımcı veya veri analisti olmak isteyen gençlerimizi yoğun bir eğitimle istihdam edilecek seviyeye taşıyarak, kariyerlerine nitelikli bir başlangıç yapmalarına destek olmayı hedefliyoruz” dedi. Kundakçı, sözlerine şöyle devam etti: “Dijitalleşen çalışma ortamı, teknoloji temelli iş modellerinin ve iş yapış biçiminin hızla gelişmesine ve çeşitlenmesine de zemin hazırladı. Bu proje ile gençlerimize istihdam sağlayacak beceriler kazandırırken aynı zamanda küresel arenada teknoloji sayesinde rekabet edecek şirketlerin yazılımcı açığını da kapatmayı hedefliyoruz. Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden etkilenmiş gençlerimize öncelik vereceğimizi de hatırlatmak isterim. Farklı projelerde iş birliği yapmaktan her zaman gurur duyduğumuz Koç Holding ile hayata geçirdiğimiz Ctrl+ Future programı, yazılımcı veya veri analisti olmak isteyen gençler için büyük bir fırsat. Bu vesileyle gençlere seslenmiş olalım: Lütfen ayağınıza gelen hiçbir eğitim fırsatını kaçırmayın! Geleceğin teknoloji liderleri arasında yer alabilmek için kendinizi dijital çağın sunduğu yetkinliklerle donatın.”

Ctrl+ Future, Koç Topluluğu şirketlerinde istihdam fırsatı sunuyor

Mayıs ayında pilot uygulaması başlayan programa katılmak isteyen mühendislik son sınıf öğrencileri ve yeni mezun mühendisler, Kockariyerim.com adresi üzerinden Ctrl+ Future programına başvuru yapabiliyor. Eğitim aşaması yaklaşık 2 ay sürecek programda yazılım geliştirme alanını seçen katılımcılar, ön yüz ve arka yüz yazılım geliştirme arasından tercihlerini yaptıktan sonra bulut teknolojilerinde yazılım geliştirme çözümleri, programlama dilleri, web geliştirme teknikleri gibi uzmanlık eğitimleri alacak. Veri analitiği alanını seçen katılımcılar ise bulut teknolojilerinde veri analitiği ve analiz programlarını öğrenerek bu alanda uzmanlaşacak. Programda başarılı olan gençler, eğitimlerine devam ederken 10’dan fazla sektörde faaliyet gösteren 100’den fazla Koç Topluluğu şirketinde staj yaparak tecrübe kazanma şansına sahip olacak.