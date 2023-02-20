Verdiği çeşitli danışmanlık hizmetleriyle, bulunduğu sektörde destek arayan paydaşlarına; hukuk, vergi usul kanunu, yatırım- iş geliştirme, teşvik, toplu sözleşme ve medya danışmanlığı da veren TİSKO, 2023 yılına girilmesi ile beraber mevcut hizmetlerinden daha fazla kobinin faydalanması hedefliyor. KOBİ’lerin kalkınması ve gelişimleri için yol gösterici çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten TİSKO Genel Başkanı İlhami Ertaş,“ Kurulduğumuz günden bu yana 3 milyon 600 binden fazla kobinin sesi olmak için çalıştık,.2023 yılına girmemizle beraber sunduğumuz hizmetlere gelen talepleri, daha yüksek bir arzla karşılamak için çalışmalara başladık. Kobilere yol gösterirken, ülkemizin sanayi ve işletmede kalkınmasında da etkin rol oynuyoruz. Yerli ekonominin yükünün %65 ini yüklenmiş KOBİ’lerin daha etkin olmalarını ve uluslarası arenada daha çok söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Hep olduğu gibi bu yılda da temel hedefimiz, KOBİ’lerimizin mevcut potansiyellerinin daha fazla üstüne çıkmalarını desteklemek ” dedi.

2019 yılında KOBİ’lerin gelişimi ve desteklenmesi için kurulan TİSKO 3 milyon 600 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmelerin sesi olmak için çalışmalara devam ediyor. Bünyesinde kurmuş olduğu ve çeşitli sektörlere dokunan danışmanlık hizmetleriyle, KOBİ’lerin bağlı bulundukları alana değer katmalarını sağlıyor.

Uzun zamandan bu yana sağladığı danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını arttıran TİSKO, 2023 yılı hedeflerini açıkladı. Mevcut hizmetlerinden daha fazla KOBİ’nin faydalanması ve kalkınması için yol gösterici çalışmalarını geliştirdiklerinin altını çizen TİSKO Genel Başkanı İlhami Ertaş,“ Kurulduğumuz günden bu yana 3 milyon 600 binden fazla kobinin sesi olduk.2023 yılına girmemizle beraber sunduğumuz hizmetlere gelen talepleri, daha yüksek bir arzla karşılamak için çalışmalara başladık. Kobilere yol gösterirken, ülkemizin sanayi ve işletmede kalkınmasında da etkin rol oynuyoruz. Yerli ekonominin yükünün %65 ini yüklenmiş KOBİ’lerin daha etkin olmalarını ve uluslarası arenada daha çok söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Hep olduğu gibi bu yılda da temel hedefimiz, KOBİ’lerimizin mevcut potansiyellerinin daha fazla üstüne çıkmalarını desteklemek” dedi.

Aynı zamanda KOBİ’lerin yetişmiş ara personel ihtiyacını karşılamak büyük projeleri için, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelere başladıklarını belirten Ertaş sözlerine şöyle devam etti, ”Bu yıl sonuçlanacağını öngördüğümüz projemizde sektörün ara personel ihtiyacını karşılamayı ve işsizliğe çözüm olacak bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle beraber, gençlerimizin tercih ettikleri sektörlerde ileri düzey eğitim almalarını sağlayacağız. Hayata geçireceğimiz projemizde ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimizin daha fazla alanda seslenebilmesini için eğitimlerine de destek olacağız“ diye ekledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi