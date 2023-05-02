Türkiye’de motor sporlarının en önemli temsilcileri olan Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun kariyerleri ve Sakarya’da Kenan Sofuoğlu mentorluğunda yarış dünyasına adım atış süreçleri belgesel oldu. Red Bull tarafından hazırlanan belgesel, yarın (3 Mayıs Çarşamba) saat 19.00’da S Sport 2, Red Bull TV ve S Sport Plus uygulamasıyla izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Altuğ Gültan’ın gerçekleştirdiği 52 dakikalık yapım, 4 sporcunun Kenan Sofuoğlu ile birlikte kariyerlerine ve farklı serilerde şampiyon olma arzularına odaklanıyor.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde beraber antrenman yapan, tüm sezonu beraber geçiren 4 sporcunun birbirlerini destekleyiş süreçlerinin anlatıldığı belgeselde, Toprak Razgatlıoğlu’nun 2021 Dünya Superbike Şampiyonu olma sürecine de değiniliyor.

KNN54 Riders belgeselinin baş aktörlerinden Toprak Razgatlıoğlu, 2021’de Dünya Şampiyonu olduktan sonra kariyerine hala Superbike’ta devam ediyor. Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla Moto3’te her yarış birincilik için mücadele ederken, Can Öncü Kenan Sofuoğlu’nun 5 kez Dünya Şampiyonu olduğu Dünya Supersport Şampiyonası’nda Kawasaki Puccetti takımıyla piste çıkıyor. Bahattin Sofuoğlu da aynı seride MV Agusta ile boy gösteriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ