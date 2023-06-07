Klozetlerdeki sarımsı pas izleri özellikle çirkindir ve malzemenin üzerine sıkıca basılmış gibi göründükleri için genellikle temizlemekten korkarız. Neyse ki, bazı basit eski moda hileler sayesinde sadece 5 dakika içinde çıkarılabilirler. Klozetlerdeki pas lekesi nasıl çıkar? Kimse pas lekeleri nedeniyle görünümü bozulmuş bir klozet görmekten hoşlanmaz ve bu banyolarda oldukça yaygın bir sorundur. Bu izlerden kurtulmak için bu hızlı ve kolay temizleme yöntemlerini denemenizi öneririz.

Klozetler neden paslanır?

Oldukça basit! Su (büyük miktarda demir içeren) oksijenle temas ettiğinde kahverengi lekelere yol açar. Sonuç olarak, klozet üzerinde pas oluşur.

Tuvaletlerdeki pas lekeleri için hızlı ve etkili temizleme teknikleri

Klozetinizin orijinal görünümünü geri kazandırmak için temizlikte aşırıya kaçmanıza gerek yok. Klasik su ve bulaşık deterjanı kombinasyonunu unutun. İşte bunun yerine önerdiklerimiz:

- Tuvalet pası izlerini gidermek için oksalik asit

Genellikle ahşabı yenilemek için kullanılan oksalik asit veya kuzukulağı tuzu adı verilen renksiz kristaller, tekstil ürünlerini ve deriyi beyazlatmak ve daha da etkileyici bir şekilde sararmış mermeri eski haline getirmek için kullanılır. Klozetlerdeki pas izlerini gidermek için bu ürün hedef alınmalıdır. Kullanmadan önce kendinizi eldiven ve gözlükle korumak ve odayı havalandırmak en iyisidir. Bunu yaptıktan sonra, 10 ml'yi 90 ml suda veya tuvaletinizdeki pas miktarına bağlı olarak daha fazla seyreltin. Çözeltiyi lekeli alanların üzerine dökün, ardından ulaşılması zor köşeleri temizlemek için bir süngerin veya eski bir diş fırçasının pürüzlü tarafıyla ovalayın.

- Hidroklorik asit ile klozetteki pas lekelerini çıkarma

Hidroklorik asit ciltle temas ettiğinde yanıklara ve tahrişe neden olabileceğinden, kesinlikle eldiven ve koruyucu maske veya gözlük takmanız gerektiğini baştan belirtelim. Bu önlemi aklınızda tutarak, ürünü oksalik asit ipucunda açıklandığı gibi kullanabilirsiniz.

- Sitrik asit ile klozetteki pas lekelerini çıkarma

Sitrik asit toz halinde kimyagerlerden temin edilebilir. Sitrik asit içeren limon ve diğer turunçgilleri de kullanabilirsiniz. Soda bikarbonatının aşındırıcı özellikleriyle birleştiğinde sitrik asit pas lekelerini çıkarmak için ideal bir bileşendir. Lekeli bölgeyi, kesik tarafı sodyum bikarbonat ve kaba tuzla kaplı yarım limonla da ovabilirsiniz. 15 dakika veya daha uzun süre bekletin, ardından nemli bir bezle durulayın.

Pas çok fazla görünüyorsa, bikarbonat ve limon suyundan bir macun hazırlayın ve etkilenen bölgelere uygulayın. Pas parçacıklarının ayrışmasını sağlamak için macunu plastik filmle kaplayarak nemini korumasını sağlayabilirsiniz.

- Tuvaletlerdeki pas lekelerinden kurtulmak için tartar kremi

Bir diğer iyi pas sökücü de genellikle fırıncılar tarafından kullanılan tartar kremidir. Kullanmak için, ürünü tuvaletinizin paslı kısımlarına veya lavabo ve küvet gibi diğer sıhhi tesisat armatürlerine serpin, ardından fırçalamak için nemli naylon kıllı bir fırça kullanın. Özellikle ulaşılması zor alanlar için kullanılmış bir diş fırçası da kullanabilirsiniz.

Bikarbonat soda veya sitrik asit tozunda olduğu gibi bir macun da yapabilirsiniz. Bu macunu klozete uygulayın, işe yaramasını bekleyin ve ardından, bir önceki ipucunda olduğu gibi, ürünü nemli tutmak için macunun üzerini streç filmle örtün.

- Sofra tuzu gibi "yumuşak" aşındırıcılar kullanın

Hafif aşındırıcılar, porselen yüzeye zarar vermeden kir, pas ve diğer istenmeyen unsurları parçaladıkları için kullanışlıdır. Tuz veya soda bikarbonatı şeklinde bulunurlar.

Bunları kullanmak için, işlem yapılacak yüzeyi ıslatarak başlayın, ardından tuz, soda bikarbonat veya başka bir hafif aşındırıcı uygulayın. Ürünü birkaç dakika etki etmesi için bırakın, ardından temiz suya batırılmış bir bezle durulayın ve başka bir mikrofiber bezle kurulayın.

Bu anneanne tüyoları sayesinde artık pas izleri için endişelenmenize gerek kalmayacak ve oldukça hızlı bir şekilde çıkacaklar.