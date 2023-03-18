Sokak satıcıları sandığımızdan çok daha başka şeyler söylüyor olabilirler mi? “Hiç gerek yok” diye diye insanı nihilizme sürükleyen arkadaşlar gerçekten sürünse yeri mi? İnternetten alınan bir çamaşır makinesi bir evliliği “doğru yola” sokabilir mi? Özgüveni kırılan bir telefon dolandırıcısı sıfırdan bir kariyer inşa edebilir mi?

Biraz kan, biraz yoga, biraz hukuk, bolca şaşkınlık… “Dünya Bu” ilk bölümüyle GAİN’de yayına girdi. Mesaj kaygısı, genel izleyici baskısı, gönderme yapma çabası olmayan sıra dışı skeçler, klişelerden uzak, aykırı bir evrenin kapısını aralıyor.

Bir bavul, otuz iki hikâye, tek bir dünya…

Absürt mizah sevenleri ekrana kilitleyecek “Dünya Bu”, ismini Gazapizm’in aynı adlı şarkısından alıyor. Her birinde birbirinden bağımsız skeçlerin yer aldığı sekiz bölüm ile toplamda otuz iki hikâye anlatılıyor.

Türkiye’deki yeni mizah anlayışının yıldız kadrosunu bir araya getiren dizi AC Film ile Avşar Film ortak yapımı. Senaryo KALT ekibinden Ozan Akyol ve Erman Çağlar ile Ayak İşleri’nin senaristlerinden Volkan Öge’nin imzasını taşırken, dizinin yönetmenliğini ise “Gibi”nin ilk iki sezonunda yönetmen koltuğunda oturan Ömer Sinir üstleniyor.

“Dünya Bu”nun en dikkat çekici yönlerinden biri de başarılı ve oldukça kalabalık oyuncu kadrosu. Ali Erkazan, Berrak Tüzünataç, Bülent Şakrak, Caner Özyurtlu, Cemal Hünal, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Işın, Erdem Şenocak, Erman Çağlar, Ertan Saban, Güven Murat Akpınar, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci, Ozan Akyol, Sinan Bengier, Şebnem Bozoklu, Toygan Avanoğlu ve Volkan Öge gibi başarılı isimler skeçlerdeki şaşırtıcı karakterlere hayat veriyor. 180 kişilik kadroda yer alan oyuncuların her biri performanslarıyla ayrı ayrı öne çıkıyor.

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