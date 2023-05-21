Kleopatra Türkiye'ye Geldi Mi?

Güzelliği ve zekasıyla herkesi büyüleyen, Ocak MÖ 69'da İskenderiye'de doğan, aslen Yunan olan,MÖ 30'da hayatını kaybeden, Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi olan VII. Kleopatra, sevgilisi Romalı General Antonius ile Mersin Tarsus'ta buluşmaya gelirdi.

Türkiye'de Adını Kleopatra'dan Alan Yerler

Kleopatra Kapısı (Deniz Kapısı)

Kleoptra Kapısı ya da diğer adıyla Deniz Kapısı, adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan alan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir şehir kapısıdır. Kleopatra, sevgilisi Romalı General Antonius ile Tarsus'ta buluşmaya geldiğinde Deniz Kapısı'ndan kente girerdi ve büyük kutlamalarla karşılanırdı O günden sonra Deniz Kapısı, Kleopatra Kapısı olarak anılır olmuştur.

Kleopatra Plajı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra Plajı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Plaj, ismini ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan almıştır. Rivayete göre, Kleopatra sefere çıktığında Alanya'ya uğrayarak denize girermiş.

Kleopatra Havuzu

Yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip olan, Denizli Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde yer alan, UNESCO koruması altında olan Kleopatra Havuzu, Pamukkale Travertenleri’nin hemen yukarısındaki alanda yer alıyor. Rivayete göre Mısır Kraliçesi Kleopatra bu havuzda banyo yaparmış.

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