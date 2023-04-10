Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Avrupa Meydanı'nda düzenlenen ve "Oldtimer Club" tarafından 3. kez organize edilen etkinlik, klasik otomobil severleri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında Hırvatistan'dan ve Slovenya'dan gelen eski otomobil meraklıları yer aldı.

130 klasik aracın sergilendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve turistlerin de büyük ilgisini çekti. Ünlü otomobil markalarının klasikleşmiş modelleri meydanda yer alırken, arabaların maketleri de beğeni topladı.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler, araçları yakından inceleyebilirken, birçok kişi de klasik otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu tür etkinlikler, otomobil tarihinin korunmasına ve klasik otomobil kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak:AA