LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından düzenlenen Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2023 başladı.

KKTC'de faaliyet gösteren IUSARC üyesi 13 üniversitenin katılımı ile başkent Lefkoşa'daki SSTB'nin Metehan Eğitim Alanı'nda yapılan oyunların açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra konuşmalara geçildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, afetler sonrası arama kurtarma çalışmalarında gençlerin önemine işaret ederek, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, polis ve itfaiyenin doğal afetler konusundaki çalışmalarına üniversitelerin de bilimle destek sunmasının ülkeye güven verdiğini söyledi.

Doğal afetlere karşı ülkenin her zaman hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Tatar, etkinliğe katılan 13 üniversitenin arama kurtarma kulüplerine üye öğrenci ve dışardan gelen gençlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anı fotoğrafı çekimi ve meşalenin yakılması ile devam eden program, oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2023'ün 30 Nisan'da ödül töreni ve kapanış kokteyli ile son bulacağı bildirildi.

Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğru Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesinden arama kurtarma kulübü takımları katılıyor.



