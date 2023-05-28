Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimindeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bakan Ertuğruloğlu, Erdoğan için yayımladığı tebrik mesajında "Anavatanımız Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum. 14 Mayıs seçiminde, liderliğinizdeki Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu sağlamasının ardından, Türk Halkı, zat-alinizi yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçerek, liderliğinizde yürütülen çalışmalara duyduğu güveni bir kez daha göstermiş ve istikrar demiştir." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının, Milli Kıbrıs davasını KKTC ile birlikte savunan Anavatan Türkiye'ye, KKTC'ye ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyen Ertuğruloğlu, "Anavatanla ülkemiz arasında dayanışma ve işbirliğinin, liderliğinizde her alanda daha da ileriye götürüleceğine inancım tamdır. Yeni dönemde, genelde Anavatanımıza, özelde de sizlere yeni başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. (AA)