Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

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Ertuğruloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun ve KKTC New York Temsilciliğinin de bulunduğu Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadeleri kullanıldı.

Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin bir an önce saldırganları belirleyerek adalet önüne çıkarması gerektiğini kaydetti. (AA)