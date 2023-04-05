KızlarSoruyor tarafından düzenlenen 6014 kişinin oy kullandığı ankette “En Güzel Dizi Gelinliği” seçildi.

En Güzel Gelinlik Hangisi?

KızlarSoruyor tarafından düzenlenen 6014 kişinin oy kullandığı ankette Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan’ın gelinliği birinci oldu ve “En Güzel Dizi Gelinliği” seçildi.

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor, topluluğun sesi olan anketlerine bir yenisini daha ekledi. “Senin favorin hangi dizi gelinliği?” diye sorulan ankette, izleyenleri ekranlara kilitleyen, Beren Saat’ten Demet Özdemir’e, Hande Erçel’den Serenay Sarıkaya’ya güzel oyuncuların dizilerdeki rolleri için giydiği gelinlikler oylandı.

KızlarSoruyor’un ekranların sevilen dizilerinde giyilmiş gelinlikler arasından, ‘En Güzel Dizi Gelinliği’ni seçtiği anket sonuçları açıklandı.

Ankette 7 dizi karakterinin giydiği birbirinden şık gelinlik oylamaya sunuldu. Televizyonda yayınlandığı günden beri gelin adaylarının hayallerini süsleyen, Burcu Biricik tarafından Camdaki Kız dizisinde Zeynep karakteri için özel olarak hazırlanan gelinlik, en çok oyu toplayarak ‘En Güzel Dizi Gelinliği’ seçildi.

1605 Oyla En İyi Dizi Gelinliği Burcu Biricik’le Camdaki Kız Dizisinde

Ekranlarda yayınlandığı günden itibaren dillerden düşmeyerek gençlere ilham olan ve “İşte ben de böyle bir gelinlik istiyorum!” dedirten, dizilerin o ihtişamlı gelinlikleri bir araya geldi ve toplam 4325’i kadın, 1689’u erkek, toplam 6014 oy kullanarak seçim yaptı. 1278 kadın ve 327 erkek kullanıcıdan aldığı oyla, %27 çoğunluğu elde eden Camdaki Kız’da Nalan karakterini oynayan Burcu Biricik’in giydiği gelinlik “En Güzel Dizi Gelinliği” seçildi.

Gelinlik, Kraliyet Ailesi’nin de tercih ettiği ziberlin kumaştan sadece dizi için özel olarak tasarlandı ve uzun soluklu provalar sonucu üretildi. Asaletine, ilk görüşte hayran kalanlar gelinliğin tasarlandığı moda evine talep yağdırmış, dizideki Nalan karakteri için özel üretilen bu gelinlik, daha sonra dizinin yabancı bir izleyicisi tarafından 43 bin liraya satın alınmıştı.

Ankette %20 oyla ikinci, Aşk-I Memnu dizisinde Beren Saat’in canlandırdığı Bihter karakterinin giydiği, bir dönemin gelinlik tercihlerine yön veren bir modeldi. Straplez yaka, A kesim gelinlik, dizinin etkisiyle birçok kadının en özel gününde tercih ettiği, harika modeliyle bugün bile yıllara meydan okuyan bir model oldu.

Üçüncülüğü %16 oy alan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’in giydiği, Eda’nın gelinliği göğüsledi! Tül eldiven detayı ile zenginleştirilmiş bu gelinlik, abartıdan uzak bir model arayışında olanlar için harikaydı ve Hande Erçel'in canlandırdığı Eda karakterinin tarzına da çok yakışmıştı.

Dört ve beşinci adaylar %12 eşit oranla anketi tamamlasa da, 738 oyla Demet Özdemir’in canlandırdığı Zeynep karakterinin, dizinin final bölümünde giydiği, tasarımı Zuleyha Kuru’ya ait gelinlik dördüncü, buram buram aşka doyduğumuz Poyraz Karayel dizisinde Burçin Terzioğlu’nun hayat verdiği Ayşegül karakterinin giydiği, kol ve işleme detayıyla zamansız bir model olan gelinlik ise 728 oyla beşinci oldu.

Altıncı sırada, %9 oy alan Medcezir dizisinden Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Mira karakterinin giydiği Bliss marka ikonik gelinlik var. V yakalı bu gelinlik, zamansız zarif tasarımıyla hep tercih edilebilecek bir model. Dizide kumsal düğünü için kullanılmış olsada, dantel detayların ağır duruşu her ortama yakışabilecek güzellikteydi.

Anket sonuçlarımıza göre %4 oyla Kurt Seyit ve Şura dizisindeki Şura’nın gelinliği listenin sonunda yer alıyor. İhtişamlı balo salonlarında süzülen, birbirinden güzel genç insanları ve giydikleri gösterişli kıyafetleri hayran hayran izlediğimiz Kurt Seyit & Şura dizisinde Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı Şura’nın gelinliği kol detaylarıyla, romantik işlemeleriyle tam bir dönem gelinliği olduğunu göstermiş, vintage gelinlik ve unutulmaz dizi gelinlikleri listelerine böylece dahil olmuştu.

YENİGÜN HBAER MERKEZİ